Agoumé (Sochaux) aurait opté pour Leipzig

ou? Une question posée sans cesse à tous les acteurs du sport roi. Avec cinq "Ballon d’Or" chacun sur la table de chevet, la lutte fait rage entre ceux qui étendent le règne incontesté sur la planète foot depuis plusieurs saisons. Invité cette semaine à départager les deux vedettes du ballon rond au micro de, le coach lusitaniens'est mêlé au jeu de comparaison entre son compatriote de laet le génie argentin du:" « A mon avis c’est injuste pour tous les deux quand quelqu’un affirme que celui-ci est meilleur que l’autre. Je pense qu’ils sont juste différents", a assuré leavant d’ajouter : « La seule chose que je puisse dire, c’est que lorsque Ronaldo était à mes côtés, j’étais un homme très heureux. Et quand j’ai dû affronter Messi et aussi Ronaldo (parce que j’ai déjà joué contre Cristiano à plusieurs reprises) j’ai dû réfléchir longuement pour que mes hommes aient toutes les chances de réussir face à eux. Ce qu’il faut vraiment admirer, c’est le nombre d’années où ils restent au Top. Je dis toujours la même chose pour gagner une fois, cela peut arriver. Mais gagner, gagner et gagner encore... est beaucoup plus difficile » conclut le double champion d'Europe (Porto - 2004 et Inter - 2010) A lire aussi >> Messi ou Ronaldo, les stars africaines ont fait leur choix Il convient de noter également que l’ancien technicien deet dua également révélé qu’il n’avait aucune intention de prendre sa retraite après son limogeage àen décembre dernier: « Je veux entraîner encore. J’appartiens au football de haut niveau et c’est là que je serai. Je suis trop jeune, je suis dans le football depuis très longtemps, mais j’aurai 56 ans et je suis vraiment trop jeune. »