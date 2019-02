Al-Khelaïfi a secrètement rencontré le probable successeur d’Henrique

Entre Nasser Al-Khelaïfi et Arsène Wenger, le jeu de séduction a peut-être atteint un point culminant, la semaine dernière. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, le président du Paris Saint-Germain a profité d’un voyage au Qatar, où il a assisté au tournoi de tennis féminin en qualité de président de la Fédération qatarienne, pour s’entretenir avec l’ancien manager d’Arsenal.

Henrique plus que jamais menacé

L’entrevue a eu lieu dans une loge et aurait peut-être permis d’intensifier les discussions autour du poste de directeur sportif. Sous l’ère QSI, le technicien alsacien a souvent été évoqué pour endosser cette responsabilité mais la conjoncture n’a jamais été aussi favorable qu’aujourd’hui : Wenger s’est dit prêt à jouer un nouveau rôle et la semaine dernière, le média spécialisé Paris United assurait qu’il avait fait du club de la Capitale sa priorité.Mais son arrivée est évidemment liée au départ d’Antero Henrique. Le dirigeant portugais ne fait plus l’unanimité depuis de très longs mois et paie ses échecs récurrents sur le Mercato, ainsi qu’une relation glaciale avec Thomas Tuchel. L’ancienne tête pensante de FC Porto n’apprécierait pas les nombreuses piques lancées par le coach allemand à son encontre en conférence de presse. Il n’aurait pas, non plus, digéré l’interview d’Idrissa Gueye par le quotidien L’Equipe, où le milieu de terrain d’Everton en avait dit plus sur l’échec de son transfert au PSG, cet hiver. Ses jours comme directeur sportif du champion de France sont probablement comptés. Et Arsène Wenger est, plus que jamais, le favori pour lui succéder.