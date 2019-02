Anthony Martial et Jesse Lingard (Manchester United) finalement opérationnels contre le PSG ?

Ci-après les 10 meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (18/02/2019)

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Premier League :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Ligue 1 :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Serie A :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Liga :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Bundesliga :

Comme depuis quelques semaines, le "serial-buteur" sénégalaistruste la première place. Le Lion de la Téranga qui a rallié cet hiver les rangs den’a pas trouvé le chemin des filets le week-end dernier, toutefois ses 21 réalisations en seulement 19 titularisations cette saison enlui permettent toujours de trôner au sommet du classement des meilleurs buteurs du championnat turc. A lire aussi >> Mbaye Diagne débarque à Galatasaray contre 12M€ A la seconde marche du podium on retrouve toujours l'ex buteur tanzanien du TP Mazembe,(Genk, 20 buts)tandis que le double Ballon d'or africaincomplète le Top 3 avec 17 unités. Suivent ensuite le virevoltant ailier ivoirien de Lille(16 buts)ainsi que le canonnier vedette d'Arsenalqui comptabilise 15 buts dans son escarcelle. A lire aussi >> Le classement des meilleurs buteurs européens de la saison Il convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif de la super star algérienne de Galatasaray,(29 ans), qui s’est remarquablement illustré dimanche en inscrivant un magnifique triplé dans le derby d'Istanbul face à(4-1). L'homme aux 49 capes avec lesporte ainsi son total but cette saison à 5 unités enet intègre désormais le Top 20 des meilleurs buteurs du championnat turc.1) Mohamed Salah : 17 buts 2) Pierre-Emerick Aubameyang : 15 buts 3) Sadio Mané : 12 buts1) Nicolas Pépé : 16 buts 2) Wahbi Khazri : 12 buts 3) Max-Alain Gradel : 9 buts1) Gervinho: 8 buts 2) Khouma Babacar: 6 buts 3) Keita Baldé, Christian Kouamé et Kevin-Prince Boateng : 4 buts1) Youssef En-Nesyri : 8 buts 2) Karl Toko-Ekambi : 4 buts 3) Nabil El Zhar : 3 buts1) Dodi Lukebakio et Ishak Belfodil : 7 buts 2) Baba Rahman : 5 buts 3) Salomon Kalou, Ihlas Bebou et Nabil Bentaleb : 3 buts