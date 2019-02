Antoine Griezmann veut emmener l’Atlético Madrid « le plus loin possible »

Après la victoire de l’Atlético Madrid sur la Juventus Turin mercredi soir(2-0), Antoine Griezmann a savouré la performance collective des Colchoneros. En se disant prêt à porter les siens très haut.

Griezmann : « Je me sens en pleine confiance »

L’Atlético Madrid a mis un pied en quart de finale de la Ligue des Champions en s’imposant contre la Juventus Turin (2-0) mardi soir. Mais avant une fin de match de folie, c’est bien une rencontre relativement verrouillée à laquelle on a assisté. « C’était un gros match, il fallait essayer d’attaquer sans laisser trop d‘espaces derrière nous avec Cristiano Ronaldo, Dybala et Mandzukic. Il y avait du respect », a d’ailleurs avoué Antoine Griezmann à l’issue de la rencontre, au micro de RMC Sport. Auteur du coup franc ayant amené le but du break,, alors que Diego Costa et Alvaro Morata sont aussi passés tout proche de marquer. « Diego Costa rate ce face à face, après Morata marque et c’est annulé. Cela nous a aidé à aller de l’avant, a expliqué le champion du monde. On a poussé plus, on a essayé de prendre le jeu en main. Quand on a mis le premier but, on a essayé de garder le score en mettant de temps en temps une contre-attaque ».En face, Cristiano Ronaldo ne s’est pas exprimé comme il l’aurait souhaité, malgré une occasion en début de match, puis une autre situation peu avant le coup de sifflet final. Le symbole d’une Vieille Dame pas vraiment dans son assiette. « Je ne me souviens que du coup franc qu’ils ont vers la fin.», a reconnu l’ancien de la Real Sociedad. Un plein de confiance qui permet à « Grizou » de viser haut : « Je me sens en pleine confiance, j’adore ces gros matchs, ces grands moments, on prend du plaisir, j’essaye de prendre le jeu à mon compte et d’emmener l’équipe le plus loin possible. Il reste du chemin à parcourir ». Prochaine étape : un huitième de finale retour au Juventus Stadium, le 12 mars prochain.