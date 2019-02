Bayo Vakoun fait ses débuts avec le Celtic FC

En effet, le joueur ivoirien s’est illustré le jeudi 14 février dernier lors de son premier match avec Al Arabi qui était opposé à Al Rayyan pour le compte de la 16e journée du championnat qatari. Heureux de son 'come-back' sur les pelouses après sa longue période d’absence dû à une blessure, Wilfried Bony a partagé son but avec ses fans via les réseaux sociaux légendé d’un message fort en émotion « Un an à partir de mon opération … Dieu m’a permis de fouler à nouveau les terrains et de profiter de ce que j’aime faire le plus. Bonne fête de saint valentin et que Dieu vous bénisse ! » À déclarer ‘El Elastico’ Pour rappel, Wilfried Bony a rejoint Al Arabi le 31 janvier dernier sous forme de prêt en provenance de Swansea (Championship).