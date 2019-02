Benzema est résigné concernant l'équipe de France

Interrogé en zone mixte par Téléfoot après le match entre l'Ajax Amsterdam et le Real Madrid, Karim Benzema a reconnu qu'il n'attendait plus de nouvelles de l'équipe de France.

27 buts en huit ans

Karim Benzema n'aura certainement jamais les honneurs d'une 82eme sélection sous le maillot bleu de l'équipe de France. Et il en est conscient.. Buteur aux Pays-Bas, le joueur de 31 ans a reconnu au micro de Téléfoot qu'il n'attendait plus de nouvelles de Didier Deschamps. "Je ne vais pas faire le fou à dire que j’attends la sélection de France parce que maintenant, ils ont une équipe, ils sont champions du monde, il y a une nouvelle génération, de nouveaux jeunes, c'est bien. Ils font du bon "taf" et je leur souhaite bonne chance." a avoué le natif de Bron.L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a fait ses débuts en équipe de France 2007 sous les ordres de Raymond Domenech. En une mi-temps, il avait eu le temps de marquer le but de la victoire contre l'Autriche. Huit ans et 81 sélections plus tard, il a connu sa dernière apparition avec les Bleus en étant impliqué sur trois buts face à l'Arménie.. Durant cette période, il a trouvé le chemin des filets à 27 reprises, faisant de lui le 9eme meilleur buteur de l'histoire de l'EDF. Il a participé aux campagnes européennes 2008 et 2012 et à la Coupe du Monde 2014, sans remporter le moindre titre.