Bruno Genesio (Lyon) va travailler avec l'agent qui a fait venir Neymar au PSG

Pourtant en tête à la pause, le Real Madrid s’est fait surprendre en seconde période par Gérone (1-2). Les hommes de Santiago Solari peuvent probablement faire une croix sur le titre avec cette défaite.

Le Real dit adieu au titre ?

En grande forme avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matchs de Liga, le Real Madrid abordait sereinement la réception de Gérone, 16eme et sur une série de dix matchs sans victoire. Dans une première période sans trop de rythme, les coéquipiers de Raphael Varane ont néanmoins su se montrer dangereux à plusieurs reprises.. Sans idée et très bas sur le terrain, on n’imaginait alors mal comment Gérone pouvait prétendre à un autre rôle que celui de faire-valoir dans cette rencontre. Les hommes de Santiago Solari vont pourtant revenir totalement amorphes en seconde période, laissant ainsi le soin à leur adversaire de prendre sa chance à de nombreuses reprises.La première alerte pour le Real interviendra sur un énorme loupé d’Aleix Garcia, seul face au but vide (59eme). Quelques instants plus tard, Sergio Carlos Stuani se chargea de transformer la sentence sans trembler (65eme). Galvanisés par cette égalisation, les Catalans ne vont pas s’arrêter en si bon chemin à l’image d’un tir puissant de Portu qui viendra fracasser la barre (71eme). L’attaquant espagnol va finalement trouver l’ouverture en reprenant une frappe d’Anthony Lozano mal repoussée par Courtois (75eme). Le Real tentera ensuite de revenir mais de manière trop désordonnée malgré l’apport de sang frais. Pour ne rien arranger, Ramos trouvera le moyen de se faire expulser pour un second carton jaune (90eme). Lancé dans une course poursuite délicate dans cette seconde partie de championnat, le Real a peut-être dit adieu au titre avec cette défaite surprise.