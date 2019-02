Bruno Genesio (OL) avant Lyon - FC Barcelone : « Plus on avance, plus j’ai l’impression qu’on est favoris »

Souriant et détendu ce lundi en conférence de presse de veille de match, Bruno Genesio a fait part de son humilité avant le 8eme de finale de Ligue des Champions de l'OL face au FC Barcelone ce mardi (21h00). Avec le désir de bloquer au mieux Lionel Messi, qu'il craint malgré son coup de mou.

Genesio : « Messi peut réaliser des choses que personne n’autre ne voit »

Genesio : « Il faut allier un peu les deux, avoir de la confiance et de l’humilité »

Genesio : « Il faut absolument préserver toutes nos chances pour le match retour »

Ce sont deux équipes qui ont sensiblement le même projet de jeu, elles sont portées vers l’attaque, que ce soit à l’extérieur ou à domicile. Ça peut nous aider au niveau de l’expérience, dans la confiance qu’on doit avoir. On est capables de le faire et de le refaire, même si Barcelone est une équipe un peu différente. En plus d’un grand collectif, elle a un joueur hors-normes dans ses rangs.Il faut un équilibre lorsqu’on joue une grande équipe comme Barcelone. Il faudra être bien organisés et disciplinés. Il faudra aussi à chaque fois qu’on récupère le ballon les faire défendre, parce qu’ils aiment moins le faire. Après on prévoit des choses et le contexte du match fait qu’on ne fait pas toujours comme on a envie.Nabil est notre capitaine, il est notre leader technique. Bien évidemment que c’est difficile de ne pas l’avoir demain (mardi), qui plus est à domicile. On sait qu’il est capable d’être décisif, qu’il est souvent performant dans ce genre de matchs. Mais une équipe, c’est aussi ça. Il faut être capable de pallier cette absence, il faudra en faire encore plus. Il y a des joueurs qui sont capables de prendre la place de Nabil sur le match de demain. Il faudra faire avec.La réponse du marquage individuel est pour moi obsolète face à un tel joueur. A un moment, il trouvera la solution. Avoir de la densité autour de lui, ça peut réduire son influence. Mais quand il est dans un grand soir, il est quand même capable de réaliser des choses que personne n’autre ne voit et ne fait, même dans la densité.Quand Messi est moins bien, il donne deux balles de but, il marque et il a trois occasions que le gardien sort de trois arrêts extraordinaires. S’il ne les fait pas, il peut finir avec trois buts. Il a un tel niveau d’habitude qu’on se dit qu’il est un peu moins bien. Mais même quand il l’est, il reste l’un des meilleurs joueurs du monde. Ça reste pour moi un génie du foot. Bruno Genesio (Lyon)[/caption]Paradoxalement, plus on avance vers le match, plus j’ai l’impression qu’on est favoris pour la qualification. Il faut aussi beaucoup d’humilité. Il faut être certains qu’il va falloir faire encore plus d’efforts que d’habitude, avoir plus de discipline défensive pour être solides à la récupération du ballon, tout en ayant confiance en nos facultés avec le ballon. Il faut allier un peu les deux, avoir de la confiance et de l’humilité. Je pense que Barcelone va élever son niveau par rapport aux derniers matchs qu’on a pu voir. Il va falloir être très solide.On est une équipe parfois irrégulière dans nos résultats, même si je trouve qu’on a progressé dans ce domaine depuis le début de l’année 2019. Je crois qu’on oublie qu’on a une équipe très jeune. Face à des équipes moins bien classées, on a des résultats positifs, même si la manière n’a pas toujours été au rendez-vous.Je suis calme, serein, concentré, motivé. Il faut se préparer pour demain 21h00. Le danger dans ce genre de confrontations, parce que c’est pour beaucoup, y compris pour moi, un premier 8eme de finale de Ligue des Champions, c’est de jouer le match avant. Il faut du détachement par rapport à cet événement. Mais ce sont pour ces matchs qu’on fait ce métier d’entraîneur, et encore plus quand on est joueur. II n’y a pas d’impatience. Il faut aussi penser que ça se jouera sur deux matchs. Il faut absolument préserver toutes nos chances pour le match retour. Il faut être capables de bien gérer le match, avoir beaucoup de lucidité, en gérant bien nos temps forts et nos temps faibles.Ce serait prétentieux de dire que ma manière d’entraîner ressemble à celle de Pep Guardiola, que je considère comme l’un des trois meilleurs au monde. J’adore ce qu’il fait. Au départ, c’était plutôt humoristique de la part d’un des journalistes d’une radio connue. J’ai adoré notre double confrontation et la rapide discussion qu’on a eue, ça m’a conforté dans ce que je pensais de lui.Le premier sentiment, c’est la fierté d’avoir participé à son éclosion, participé parce que c’est d’abord lui qui est responsable de ce qu’il lui arrive. Il y a beaucoup de joie de le retrouver, parce qu’il a beaucoup de personnalité et de qualités. J’ai eu un rapport fusionnel avec lui, plus que ça même parfois, parce que Sam est un gagneur, on a été en opposition quand j’arbitrais. C’est une grande fierté d’avoir un joueur formé chez nous qui soit un titulaire indiscutable dans un des plus grands clubs d’Europe et du monde.Houssem Aouar (OL) avec confiance et sérénité avant le BarçaJason Denayer et Tanguy Ndombele toujours incertains pour le FC Barcelone