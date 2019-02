Bundesliga : Coman brille mais inquiète

Vraisemblablement touché aux adducteurs, Jason Denayer a quitté la pelouse à l’heure de jeu, lors de la rencontre qui a opposé Lyon à Guingamp. Tanguy Ndombele, lui, n'y a pas participé, souffrant de la cheville.

Denayer aussi touché

L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel face à Guingamp, à savoir la victoire, mais il peut s’inquiéter. D’abord parce que le contenu de son match n’a pas été brillant. Ensuite parce qu’à quatre jours de recevoir le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions, l’OL a de grosses incertitudes concernant l’état de santé de deux joueurs majeurs. Tanguy Ndombele est en effet « incertain » pour cette rencontre de prestige, comme l’a confié Bruno Genesio au micro de Canal+. « On a besoin de joueurs à 100% et pour l’instant, il ne l’est pas », a-t-il ajouté. Le milieu de terrain souffre de « grosses douleurs » à la cheville gauche et n’a pas quitté le banc des remplaçants, ce vendredi soir. Lucas Tousart a donc été aligné au milieu de terrain, accompagné d’Houssem Aouar.Jason Denayer, lui, était bien titulaire. Mais il a quitté la pelouse peu après l'heure de jeu. Le défenseur lyonnais a senti une gêne après une intervention, quelques minutes plus tôt,. Il ne s’agissait peut-être que d’une mesure de précaution. « On va voir les examens complémentaires, a confié l’entraîneur au micro de Canal+. Sur une glissade, il a ressenti une petite douleur aux adducteurs. On verra samedi et dans les jours qui viennent ce qu’il en est ». Lyon croise les doigts.