Bundesliga : Le Borussia Dortmund confirme son coup de moins bien

« Forfait » le week-end contre Angers, l’attaquant niçois Allan Saint-Maximin aurait rendez-vous mardi avec sa direction. Une sanction serait attendue.

Le Bleuet écarté pour le prochain match des Aiglons ?



Jdécouvre comme vous ce soir les décla du coach en conf de presse et je ne vous cache pas que jsuis assez surpris... 😲 Le doc est venu chez moi ce matin m’ausculter, tt était clair🤔 Il y a peut-être eu un problème de com mais un coup de tel suffisait pr s'éviter cette décla 🤷🏾‍♂️

— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 17 février 2019



Jamais ça ne me traverserait l’esprit de faire ça, j'ai peut-être des défauts mais la malhonnêteté n'en fait pas partie et c’est pour cela que j’écris ce message ... Surtout, j’ai un minimum de respect envers le club, le coach, les supporters et envers moi-même 👌🏾

— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 17 février 2019



J’aurais aimé être sur le terrain avec tous mes coéquipiers, il n’y a rien de plaisant à être malade et blessé loin de son équipe pdt une défaite! Il faut rester soudé car le + important c’est notre Club! Qd on gagne, on gagne ensemble et qd on perd, on perd ensemble #IssaNissa pic.twitter.com/YVQvGZpR6I

— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 17 février 2019

Après avoir manqué l’affiche du week-end dernier contre Angers (0-3, 25eme journée de Ligue 1), l’attaquant niçois Allan Saint-Maximin, 21 ans, aurait rendez-vous mardi avec sa direction. Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, l’international Espoirs français devrait s’expliquer avec Patrick Vieira (entraîneur) et Gauthier Ganaye (président).pour l’ancien joueur de Saint-Etienne et de Monaco, auteur de six buts cette saison en championnat (+ deux passes décisive).Après avoir été « affiché » par son coach (*), Allan Saint-Maximin s’est défendu sur les réseaux sociaux, mais les Aiglons n’auraient pas été convaincus., le Bleuet pourrait aussi être écarté pour la rencontre de samedi prochain à Amiens (26eme journée de Ligue 1). Une situation qui devrait être surveillé par une flopée de clubs étrangers. A en croire Tuttosport, le Milan AC resterait en pole sur le dossier, mais attention la concurrence du Borussia Dortmund (qui aurait transmis une offre de 25 M€) et de l’Atlético Madrid.(*) : « Allan a décidé qu’il était malade mais pour le docteur, il n’y avait rien, pas de fièvre. C’est sa décision à lui, pas celle du coach ni du docteur. C’est une déception par rapport au fait que c’est une décision prise par lui »