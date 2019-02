Cameroun : La Ligue débloque un budget pour régler les salaires impayés

Dimanche dernier, le Sénégal a perdu la finale de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans face au Mali aux tirs au but. Après 2015 et 2017, c’est la troisième finale d’affilée que les lionceaux perdent. Avec ce nouvel échec, le Sénégal n’a toujours pas gagné un trophée continental, et ce, malgré de bonnes performances.

Le Sénégal est considéré comme une des grandes nations du football africain. En effet, les lions ont réalisé de bonnes performances sur le continent, mais son palmarès reste toujours vierge. À quelques mois de jouer la coupe d’Afrique des nations 2019, en Egypte, cette incapacité des joueurs sénégalais de gagner de grands trophées fait peur aux supporters sénégalais. Lors de la dernière coupe d’Afrique des nations en 2017, le Sénégal était considéré comme la meilleure équipe du tournoi. Cependant, les hommes d’Aliou Cissé s’étaient arrêtés en quart de finale face au Cameroun aux tirs au but. En 2002, les lions avaient aussi perdu face au Cameroun en finale de la coupe d’Afrique des nations. Et les 3 dernières finales de coupe d’Afrique des moins de 20 ans perdues par les lionceaux n’ont pas été d’une grande aide.

Le Sénégal peine toujours à accrocher un titre en Afrique. Mais pourquoi ? C’est la question que les supporters et dirigeants sénégalais se posent avant le début de la prochaine can. Selon plusieurs observateurs, les joueurs sénégalais peinent à accrocher un titre, car ils ne sont pas assez tueurs comme peut l’être les Egyptiens ou même les Camerounais. Intenables, lors des phases éliminatoires ou en match de poule, les Sénégalais se crispent et perdent leur jeu dès les phases finales. Certains y voient une appréhension, une peur de la gagne.