CAN U20 : La Mauritanie accueillera l'édition 2021

La Mauritanie organisera la CAN des moins de 20 ans en 2021, a annoncé le président de la Fédération mauritanienne, Ahmed Ould Yahya.

, a déclaré le président de la FFRIM, Ahmed Ould Yahya. Certes, nous l’organiserons pour la première fois mais, sachez que nous avons connu pas mal de premières fois ces derniers temps. Nous essayerons d’au niveau matériel et humain pour la réussite de la compétition. Mais avant tout, j’aimerais féliciter le Niger pour la bonne organisation de l’évènement en mettant la barre très haut et une finale avec autant de monde dans le stade pour une compétition de jeunes. C’estd’avoir en Mauritanie, autant de public dans les stades et réussir une bonne organisation. Je tiens à vous rassurer que la Mauritanie fera tout son possible pour répondre en la confiance que la CAF a placé en notre pays en réussissant l’organisation de la CAN U20 en 2021. »