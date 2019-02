C’est grave pour Kevin Monnet-Paquet (Saint-Etienne) ?

Ce dimanche soir, Naples n'a pas réussi à se défaire du Torino (0-0) et perd de nouveaux deux points sur la Juventus Turin et l'Inter Milan, vainqueurs ce week-end. En effet, un peu plus tôt, les Milanais l'ont emporté sans Mauro Icardi contre la Sampdoria Gênes (2-1) et se relancent.



🇮🇹 #SerieA

😵 Le Napoli accroché par le Torino !

👀 Insigne et Milik ont tout tenté, mais rien n'est passé !

🛡 Un quatrième clean sheet consécutif pour Sirigu !https://t.co/QtM6N5ae3U

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 février 2019

L'Inter Milan et la Fiorentina se reprennent



🇮🇹 #SerieA

💥 L'Inter Milan s'impose contre la Sampdoria, sans Icardi !

👊 Nainggolan offre le but de la victoire aux Nerazzurri !https://t.co/rsE8vAPDyA

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 février 2019



[📺 VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

😱😱😱 Situation complètement folle autour de la VAR en Italie !

💥 Le score passe de 2-1 pour la SPAL à 2-1 pour la Fiorentina !

👀 L'arbitre est revenu sur une faute commise dans la surface, après un but de la SPAL...https://t.co/DQAd4OilIZ

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 février 2019

Après le succès de la Juventus Turin vendredi, Naples se devait de l'emporter pour suivre le rythme.Dans une rencontre où les attaquants napolitains ont eu des opportunités, comme Lorenzo Insigne (21eme et 74eme) ou Arkadiusz Milik (32eme). Il a fallu un très bon Salvatore Sirigu sur sa ligne pour stopper les nombreuses occasions des locaux et les empêcher de suivre le rythme effréné de la Vieille Dame, large leader du championnat d'Italie. A force de ne pas réussir à faire la différence, Naples aurait même pu se faire surprendre sur les quelques temps-forts des joueurs de Walter Mazzarri, qui n'ont pas démérité et auraient pu faire le hold-up grâce à Andrea Belotti. Les entrées en seconde période de Dries Mertens et Simone Verdi ont redonné des idées aux Napolitains sans pour autant concrétiser cela au tableau d'affichage.Au classement, c'est désormais un gouffre de 13 points qui sépare la Juventus de Naples, qui a encore sept longueurs de plus que l'Inter Milan (3eme).Un peu plus tôt ce dimanche, l'Inter Milan avait enchaîné un deuxième succès de suite en Serie A et toujours sans Mauro Icardi.(4eme), vainqueur samedi à l'Atalanta Bergame (1-3). Danilo D'Ambrosio (73eme) et Radja Nainggolan (78eme) ont été les buteurs milanais, alors que Manolo Gabbiadini avait un temps égalisé (76eme). Dans la course aux places européennes, c'est la Lazio Rome qui a fait la mauvaise opération du jour en allant s'incliner (2-1) au Genoa et cela, malgré l'ouverture de Milan Badelj en première période. Enfin, la Fiorentina peut remercier le VAR. Contre la Spal, les coéquipiers d'Alban Lafont sont passés par toutes les émotions à une dizaine de minutes de la fin.Derrière, Giovanni Simeone et Gerson ont entériné le succès des leurs (1-4). Avec ce résultat, la Viola revient à trois points de l'Europe avec cependant un match en plus que l'AS Rome (6eme).