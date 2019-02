El Matador pour remplacer Icardi (Inter) ?

Selon les informations de nos confrères du Parisien, Daniel Alves, le latéral droit (ou milieu de terrain) du PSG, devrait très prochainement faire le point avec sa direction. Libre en juin prochain, le Brésilien pourrait rempiler. Attiré la Premier League, l'ancien joueur de la Juventus Turin pourrait finalement être tenté par une prolongation sous les couleurs du club de la Capitale.

Alors que Gianluigi Buffon a clairement émis le souhait de rempiler, le doute subsiste quant à l’avenir d’un autre cadre parisien qui sera libre en juin prochain, le départ d'Adrien Rabiot étant d'ores et déjà acquis. A bientôt trente-six ans, le latéral droit (ou milieu de terrain) brésilien Daniel Alves va-t-il prolonger sous les ordres de Thomas Tuchel, l'entraîneur des coéquipiers de Thiago Silva, ou se dirige-t-on vers une nouvelle expérience ? Malgré la concurrence de Thomas Meunier et Thilo Kehrer, l’ancien joueur de la Juventus Turin dispose clairement de la confiance du technicien allemand, et il ne sembleSelon les informations de nos confrères du Parisien, une réunion est prévue la semaine prochaine avec les représentants de Daniel Alves qui apporte expérience et intelligence de jeu aux coéquipiers de Neymar. L’occasion de débuter les discussions au sujet de l’ex-sociétaire du FC Séville et du FC Barcelone, qui a repoussé les avances de Flamengo lors du dernier Mercato d’hiver. Alors que, le natif de Juazeiro n’est apparemment plus vraiment sûr de vouloir quitter l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi, qui lui assure aujourd’hui un salaire mensuel estimé aux alentours de 700 000 euros.