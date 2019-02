Everton – Marco Silva : « Gana Gueye est agressif »

Figure emblématique du football africain, celui qu’on surnomme affectueusement au Cameroun le «», a en effet connu la gloire au niveau international aux portes de la quarantaine. Aprintemps, ce vétéran imprévisible, capable de démarrages foudroyants et doté d’un sens du but inné a littéralement porté sa sélection en quart de finale duen. Du jamais vu pour une sélection africaine ! Quatre ans plus tard, le « joueur africain du siècle » écrit de nouveau sa légende en devenant à, le buteur le plus âgé en phase finale de Coupe du monde ! [caption id="" align="alignnone" width="470"]Roger Milla - Mondial 1990[/caption] Né le 20 mai 1952 à Yaoundé,, dit, a effectué ses premières armes sous les couleurs des deux clubs de, l'et ensuite les, avant de rallier les rangs du prestigieuxde. Vif, racé et doté d'un flair inimitable devant les cages dès son plus jeune âge, lese distingue rapidement sous les couleurs du club de la capitale camerounaise décrochant notamment deux titres de champion. Lors de l’exercice 1974-1975, le buteur vedette des « Noir et Blanc » mène les siens sur le toit de l’Afrique en remportant la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupes. Des prouesses qui lui valent à seulement 23 ans la prestigieuse récompense deafricain enSon futur parcours en club ne sera pas aussi prestigieux. En effet, et après avoir tout glané au Cameroun,décide de quitter son pays natal pour rallier le «Vieux Continent». Lelui propose alors son premier contrat. Toutefois, souvent blessé, mal dans ses baskets, la perle africaine a beaucoup de mal à s'habituer à la vie dans le Nord de la France. Ses performances sur le rectangle vert s'en ressentent : seulementbuts signés lors de sa première saison européenne. Sa seconde aventure du côté de l'(1979-1980) est également sans saveur. Départ pour(1980-1984) où ses séjours impromptus aulassent les dirigeants : « On m'a jugé sur les apparences... les grands clubs européens n'ont pas cru en moi » explique aujourd’huiavec un soupçon de rancœur. Appelé à la rescousse derétrogradé à l’époque en deuxième division, Roger Milla retrouve le chemin des filets en: 22 buts en 31 rencontres (1984-1986). Son périple s'achève à, club avec lequel le Lion rugit enfin de nouveau en faisant étalage de tout son talent de buteur. Après avoir fait parler la poudre àreprises en, le canonnier camerounais décide de retourner auen maidu côté de son ancien club, leParallèlement à cette réussite mitigée en Europe, la sélection camerounaise assiste à l'éclosion du phénoménal Milla. L’homme auxcapes avec lesa signé son premier but dès sa première apparition en sélection en juillet. Fer de lance indéboulonnable de la Tanière pendant plus de vingt ans, il participe à sa premièreenen Espagne avant d’enchaîner avec un sacre africain lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Milla avait à l’époque 32 ans et contrairement à ce que l'on a pu penser, c'est maintenant que sa carrière va décoller ! En, Milla mène de nouveau l'attaque de son pays lors de laorganisée en. Il termine meilleur artificier de l'épreuve phare du football africain avec 4 unités mais les Lions s'inclinent aux tirs au but en finale face au pays organisateur. A l’aube de ses 37 printemps, tous les observateurs pensaient que le «» allait tirer sa révérence. Il part alors en pré-retraite à laet renonce même à la sélection en organisant deux jubilés mémorables qui avaient rassemblé plus de 100.000 personnes àet. Pourtant, et en, le nom deémerge de nouveau et figure dans la liste des Lions sélectionnés en vue de laau. Non seulement l’éternel buteur camerounais revient en sélection mais en plus il remporte pour la seconde fois l'épreuve reine du « Continent-mère » ! [caption id="" align="alignnone" width="469"]Roger Milla - CAN 1988[/caption] Cette fois-ci, c'est sûr, c'est le dernier feu d'artifice du buteur deavec les Lions Indomptables. Et bien non, même pas.... La grande messe du football mondial organisée enapproche… Huit ans après sa première apparition à la compétition suprême, la sélection camerounaise portait les espoirs du continent africain (avec l'Egypte). C’est alors que l’impensable se produisit ! "Le Vieux Lion" Roger Milla est rappelé en sélection par le président du Cameroun en personne ! A, il va donc disputer sa troisième phase finale de, exploit dont il est le premier Africain à réaliser ! Placé dans un rôle de doublure des illustres François Omam-Biyik et Cyril Makanaky durant la compétition, Milla a une nouvelle fois prouvé qu’il n'a rien perdu de son flair et de son explosivité malgré le poids des années. Lese paie le luxe de battre l'(championne du monde en titre, 1-0) dès le match d'ouverture et enchaîne ensuite les prestations de qualité. Le capitaine des Lions est décisif et remplit son rôle au-delà des espérances en inscrivant quatre réalisations durant la compétition suprême. En huitième de finale, mené, le Cameroun est en mauvaise posture face à la. Remplaçant en début de partie, ledécide alors de sortir ses griffes pour réaliser l’un des exploits les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde. Alors que ses partenaires n'ont pas réussi à dompter les coriaces "Cafeteros", Milla rentre au cours des prolongations et se joue du fantasque portier colombienpar deux fois à la 104e et à la 107e minute de jeu ! L'inusable canonnier duoffre ainsi auet au « Continent-mère » une première qualification historique pour les quarts de finale de la grande messe du football mondial. Pour fêter comme il se doit son mémorable exploit,esquisse alors quelques pas de danse spontanés, devenus célèbres depuis. A ses côtés, le poteau de corner, en guise de compagnon de danse, le monde entier découvre alors le "" (une danse urbaine camerounaise) 'made in Roger Milla' : Un déhanché aussi éphémère que spectaculaire, qui a contribué à bâtir la légende de cet athlète hors du commun.» Voilà comment l'homme aux 102 capes avec leévoquait en 2016 à la BBC sa pittoresque démonstration de danse qui a continué à rythmer les exploits desqui ont bien mérité leur surnom. Lors de l'élection du, et à, Milla n'a pas de rival. Il est élu pour la deuxième fois de sa riche carrière sacré meilleur joueur africain de l’année. Il raccroche alors les crampons au sommet de sa gloire… Et pourtant... il y a encore plus incroyable ! Quatre ans plus tard, en, le Roi du "Makossa" tente un ultime pari pour laauxà…! L’attaquant qui n'a pratiquement plus joué au football depuis 1990 s’est une nouvelle fois imposé dans la liste des 23 du sélectionneuret retrouve son rôle de joker en vue du Mondial américain. Quatrième phase finale pour lui... Les partenaires du double ballon d’or africain sont moins brillants que leurs prédécesseurs et leur élimination survient dès la phase de poules. Milla signe toutefois un dernier exploit retentissant avant de tirer définitivement sa révérence : Entré à la mi-temps lors de la dernière rencontre des groupes face à la Russie alors que son équipe était menée (défaite 6-1 au final), il trouve les ressources pour faire trembler les filets adverses ! A, il devient le buteur le plus âgé en phase finale de. Un record qui risque de ne jamais être battu…