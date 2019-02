Gueye raconte son hiver mouvementé et son transfert au PSG manqué

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, Idrissa Gueye a dit ses regrets de ne pas avoir rejoint le Paris Saint-Germain cet hiver. Le milieu de terrain a été retenu par Everton.

Une opportunité unique ?

Lorsqu’il évoque le dernier Mercato, Idrissa Gueye en parle comme d’un train qu’il a manqué une fois et qui ne repassera plus jamais devant lui. Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, le milieu de terrain d’Everton a évoqué les longues négociations entretenues par le Paris Saint-Germain avec son entourage, ainsi qu’avec son club, qui n’ont finalement pas abouti sur le transfert qu’il espérait tant. Pour lui, « c’est un rêve qui ne s’est malheureusement pas réalisé. » Le PSG a pourtant insisté, durant de longues semaines, et même après avoir recruté Leandro Paredes. « Il y a eu une prise d’informations fin 2018 avec mon entourage, a précisé Gueye. Les contacts se sont accélérés à l’ouverture du mercato. Le PSG s’est renseigné auprès de mes dirigeants pour savoir comment je pouvais sortir ».Mais, limité par les exigences du Fair-Play Financier, le champion de France n’a jamais été capable d’aligner les 40 millions d’euros réclamés par la direction des Toffees, qui n’a jamais flanché malgré la pression du joueur. « Everton a mis le frein tout de suite, a confié l’international sénégalais. Le club ne voulait pas me vendre. J’ai poussé, j’ai vu les dirigeants pour leur dire mon envie d’aller à Paris, parce que c’était une opportunité en or ». Et si le club de la Capitale tentera, à coup sûr, de s’offrir un milieu de terrain lors du Mercato estival, il pourrait aussi se tourner vers d’autres joueurs, le marché de l’été offrant plus de possibilités à des prix moins élevés. Gueye, lui, a déjà retrouvé son rythme de croisière. La semaine dernière, il avait encore été le meilleur joueur de son équipe malgré la défaite d’Everton à Watford (1-0).