L1 (J23) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Bordeaux - Guingamp

C’est « l’affaire de l’esclavage des joueurs ». Au Cameroun, environ 24 clubs des championnats professionnels versent ni primes, ni salaires à leurs joueurs respectifs depuis au moins deux saisons. L’affaire a été mise à jour par la Syndicat national des footballeurs du Cameroun (Synafoc) qui a publié un rapport sur cette situation qui préoccupe particulière la Fifa. La secrétaire générale de l’instance mondiale du football vient en effet de saisir le président de la Fécafoot qu’elle invite à « prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour faire en sorte que les salaires et les primes dus aux joueurs de ces 24 clubs conformément aux obligations contractuelles pertinentes soient payés à brève échéance ». Le patron de la Fécafoot a jusqu’au 4 mars pour soumettre à la Fifa, un rapport résumant les mesures qu’il aura prises dans cette affaire. Selon les résultats de enquête menée par le Synafoc, seuls Coton Sport, Stade Renard, UMS, Eding Sport, Yong Sport, Bamboutos et Dynamo paient régulièrement leurs joueurs. Apejes de Mfou est un élève moyen qui force admiration, mais demeure dans la mauvaise classe. Ici, le Synafoc constate seulement deux mois de salaires impayés pour le compte de la saison passée, et déjà quelques primes de matchs payées pour la nouvelle saison. Si le salaire de la saison en cours n’existe pas encore, « le président demande aux joueurs d’être patients », apprend-on. Les clubs mythiques s’alignent dans la classe des très mauvais élèves. Le Tonnerre de Yaoundé a choisi de ne servir que les primes de signature aux joueurs pour la saison dernière et a repris la saison avec le même traitement. Dragon de Yaoundé ne connaît pas le salaire. Mais les primes de matchs sont assurées, tandis que les primes de signatures se paient à la tête du joueur. Racing de Bafoussam a fait pire : ni salaires, ni primes de signatures depuis 2017. A l’Union sportive de Douala, l’on a fixé la barre des sommes à verser à certains joueurs, mais un seul mois de salaire payé, pour aucune prime de signature. A l’Unisport du Haut-Nkam, on a versé un mois de salaire, et les plus chanceux en ont reçu deux. La prime de signature payée à quelques joueurs et « pas toujours entièrement ».La Fédération internationale de footballeurs professionnels (Fifpro) qui a reçu copie de l’enquête, a saisi les instances continentale et internationale du football. « Cette situation devient inacceptable et mérite l’attention de la CAF, de son Comité exécutif notamment, mais aussi de sa Commission Licence club pour envisager des mesures disciplinaires exemplaires si la situation ne devait pas être régularisée rapidement », a indiqué la Fifpro.