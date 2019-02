L1 (J25) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Monaco - Nantes

Les Complexes sportifs de Japoma et d’Olembe devraient – en principe - être livrés d’ici au 31 mars 2019. Et pour inaugurer ces deux infrastructures phares de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, les pouvoirs publics songeraient à organiser deux matchs amicaux. D’abord un match Cameroun – Turquie prévu au Complexe de Japoma dont les travaux de construction ont été confiés à l’entreprise turque Yenigûn Construction, et ensuite un second match Cameroun – Italie prévu au Complexe d’Olembe dont les travaux de construction ont été confiés à l’entreprise italienne Gruppo Piccini. Selon des sources avisées, le gouvernement pourrait ordonner la Fédération nationale d’entamer des négociations dans les prochains jours avec celles des deux pays en question. Financé à hauteur de 140 milliards de francs CFA à travers un accord de financement de 116 milliards provenant d'Eximbank-Turk, et 24 milliards de la partie camerounaise obtenus par un prêt de la banque gabonaise BGFI2, le Complexe de Japoma, situé à près de 20 km de la ville de Douala est couvert et dispose d’un stade à gazon naturel et d’une capacité de 50 000 places assises. L’édifice dont les travaux ont démarré en juin 2016 est construit de manière à comporter également une piste d’athlétisme, deux stades annexes d'entrainement couverts de 2 000 places chacun, une piscine olympique avec 8 couloirs et d’une capacité de 1 000 places et des parkings. Pour la construction du Complexe sportif d’Olembe, c’est en août 2016 que le gouvernement camerounais a signé avec la banque italienne, Intesa Sanpaolo, deux accords de crédit de 138 milliards F CFA, pour le financement du projet qui va abriter en son sein, le stade qui portera le nom du chef de l’Etat Paul Biya et qui pourra accueillir 60 000 spectateur. Le projet tel que voulu concerne aussi la construction deux terrains d’entraînement, l’aménagement d’un centre commercial et des structures d’hébergement d’une capacité de 70 chambres. L’infrastructure sera construite sur le modèle du nouveau stade de la Juventus Turin, club mythique du championnat de première division d’Italie.