L1 : Monaco enchaîne aux dépens de Nantes

Grâce à une réalisation de Gelson Martins, Monaco s’est imposé sur le plus petit des scores contre Nantes, samedi soir. Le club de la Principauté remonte à la 16eme place du classement.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (J25) / MONACO - NANTES : 1-0

Monaco

Nantes

Malgré une seconde période poussive, Monaco a assuré l’essentiel en s’imposant lors de la réception de Nantes, samedi soir. Alors que l’inévitable Gelson Martins a débloqué la situation avant le quart d’heure de jeu (13eme), le club de la Principauté a globalement dominé les débats, mais les coéquipiers de Radamel Falcao n'ont pas su se mettre à l'abri. Face à une formation asémiste qui reste convalescente, les Canaris auraient pu recoller, mais cela a manqué d’allant, de conviction (2 frappes cadrées). Hormis quelques rares situations, les locaux ont pu gérer les débats pour enchaîner un troisième résultat positif en championnat (2 victoires et 1 nul), une première cette saison. Il y a du mieux chez les hommes de Leonardo Jardim, qui remontent à la 16eme place du classement, mais cela demande confirmation. Aujourd’hui, le résultat est au rendez-vous, mais on ne peut pas parler d’une partie totalement maîtrisée. A noter l’apport d’Adrien Silva qui a effectué une prestation très intéressante à la récupération.Servi par Falcao sur le côté gauche de la surface du FCN, R.Lopes centre fort à ras de terre en direction de G.Martins. Seul au second poteau, le joueur prêté par l’Atlético Madrid n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide.Trouvé sur le côté droit de la surface du FCN, G.Martins sert Golovin qui centre dans la foulée pour Falcao. Le Colombien s’impose dans les airs devant Kwateng, mais Tatarusanu est à la parade pour éviter le 2-0 de l’ASM.Cha.Traoré profite de la passivité adverse pour armer une frappe de loin. A un peu plus de vingt mètres, l’ancien Troyen tente sa chance du pied gauche, mais Subasic répond présent en se déployant sur sa gauche.Sur un corner frappé côté gauche par Fabregas, D.Sidibé s’impose au premier poteau, mais son coup de tête est trop croisé. Alors que le ballon flirte avec le poteau de Tatarusanu, Falcao ne peut pas reprendre.Contre-attaque de l’ASM avec Nkoudou qui part sur le côté gauche. Le joueur prêté par Tottenham tente sa chance dans un angle fermé, mais sa frappe du pied gauche ne trouve pas le cadre du but de Tatarusanu.Dans l'axe, Ab.Touré place une frappe croisée du pied droit aux vingt-cinq mètres. Danijel Subasic plonge mais ne touche pas la balle qui file finalement en sortie de but. Le gardien monégasque aurait pu être surpris par le rebond.Auteur de l'unique but de la soirée, G.MARTINS a confirmé sa bonne forme du moment. Décisif depuis son arrivée sur le Rocher, le joueur prêté par l’Atlético Madrid a été un poison pour la défense nantaise.Averti dès la 25eme minute de jeu, a su rester dans son match pour réaliser une prestation solide aux côtés de Kamil Glik. Tout n’a pas été parfait, mais le défenseur central de l’ASM a répondu présent jusqu'au bout.Recruté lors du Mercato d’hiver, a rapidement trouvé ses marques sur le Rocher. Titularisé pour la première fois en championnat, l’ancien joueur du Sporting Portugal a été précieux à la récupération (26 ballons gagnés). Sobre et efficace.Positionné comme milieu de terrain gauche, a eu un impact réduit sur la pelouse de Louis-II. Le Brésilien a fait les efforts au niveau défensif, mais c’était nettement insuffisant offensivement.Aligné aux côtés de Valentin Rongier et Abdoulaye Touré, n’a pas assez pesé sur les débats lors de cette affiche de la 25eme journée de Ligue 1. Avec dix-neuf ballons touchés (et 57% de passes réussies), le joueur prêté par la Fiorentina a été particulièrement décevant.Titularisé à la pointe de l’attaque du FCN, a connu une sale soirée. Hormis une belle course en seconde période, l’ancien joueur de La Gantoise a surtout couru dans le vide. Le manque de soutien ne suffit pas pour expliquer son déchet (33% de passes réussies).Un match sans histoire de la part de M.Thual qui a su sévir lorsqu'il le fallait.Temps doux - Pelouse en bon état: M.Thual (: G.Martins (13eme) pour Monaco: B.Badiashile (25eme), R.Lopes (44eme), Golovin (52eme) et A.Silva (95eme) pour Monaco – Krhin (73eme) et Mance (79eme) pour Nantes: AucuneSubasic () – D.Sidibé (), Glik (), B.Badiashile (), Ballo-Touré () – Golovin () puis Nkoudou (84eme), A.Silva (), Fabregas () – G.Martins (), Falcao (cap) () puis Vinicius (87eme), R.Lopes () puis Aholou (65eme): Benaglio (g), Naldo, Henrichs, M.Sylla: L.JardimTatarusanu () – Kwateng (), Ié (), Diego Carlos (), Cha.Traoré () – Rongier (cap) (), Ab.Touré () – Waris (), Eysseric () puis Krhin (62eme), Lima () puis Limbombe (75eme) – K.Coulibaly () puis Mance (68eme): Dupé (g), Fabio, Homawoo, Moutoussamy: V.Halilhodžić