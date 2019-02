L'après Coupe du Monde n'a pas été simple pour Adil Rami

Après la victoire lors du Mondial 2018, Adil Rami, le défenseur central international français de l’OM, reconnaît avoir vécu un burn-out. Selon le Tricolore, les vacances ont été trop courtes, et il y a eu une fatigue mentale et physique qui a gâché sa première partie de saison avec le club du président Jacques-Henri Eyraud.

Le Tricolore a « très faim »



💬 Adil Rami pour le #CFC : "C'est vrai que depuis la Coupe du Monde je galère physiquement et mentalement. On reste des humains. (...) Il me fallait juste du repos" pic.twitter.com/mqlAxYjtyr

— Canal Football Club (@CanalFootClub) 17 février 2019



💬 Adil Rami pour le #CFC : "Après la coupe du monde, j'ai fait un burn-out. J'en ai parlé, j'ai eu au téléphone un coach mental pour essayer de comprendre. J'étais aigri." 🧠💪 pic.twitter.com/MMlLa0g7nW

— Canal Football Club (@CanalFootClub) 17 février 2019

Suite à une première partie de saison manquée, Adil Rami, le défenseur central international français de l’OM, reconnaît avoir eu beaucoup de mal à négocier l’après Coupe du Monde 2018. «, a indiqué l’ancien joueur de Lille, de Séville, de Valence et de Milan dans un entretien accordé au CFC. De vouloir taper les attaquants ? J'avais même plus envie de les taper. Je me forçais mais je n’y arrivais pas. (…) Parfois, j'ai même été agressif avec les personnes qui me demandaient des photos ou qui me filmaient sans me demander parce queAujourd’hui, Adil Rami revient de blessure et il faut apparemment s’attendre à le revoir au meilleur de sa forme. Et ceci malgré la concurrence de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car . « C'est bizarre ce que je dis, mais je suis content d'avoir été blessé et d'être aussi longtemps de côté, en partie, parce que je me dis :», raconte le natif de Bastia, qui a été en relation avec un coach mental afin de relever la pente, de comprendre.