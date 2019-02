Le Barça va pouvoir voir de plus près trois joueurs qui l’intéressent

Après s’être penché sur le cas de Nabil Fekir au cours des dernières années, le FC Barcelone est aujourd’hui sur la piste Tanguy Ndombele, Houssem Aouar et Ferland Mendy. Un dossier semble se préciser en Catalogne mais lequel ?

Un dossier chaud en Catalogne

Les milieux visés, mais…

Alors que Lyonnais et Barcelonais s’affrontent mardi soir dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, cette double confrontation pourrait avoir un impact sur le prochain Mercato d’été. En effet, après avoir recruté Samuel Umtiti lors de l’été 2016, les Blaugrana gardent un œil attentif sur l’effectif des Gones. Suivi au cours des dernières années, Nabil Fekir n’apparaît pas comme une priorité pour les dirigeants catalans, mais d’autres protégés de Bruno Genesio ont la cote. C’est notamment le cas de Ferland Mendy (23 ans). Lié jusqu’en juin 2023 avec les Gones, l’ancien latéral gauche du Havre figure aujourd’hui dans les petits papiers de l’actuel leader de Liga. Et ceci en dépit de la prolongation annoncée de Jordi Alba.Désireux de préparer la succession de l’international espagnol, le Barça apprécie particulièrement le profil du numéro 22 de l’OL, qui est aussi dans le viseur de la Juventus Turin ou encore de l’Atlético Madrid. « Mendy est un très bon latéral, Fekir est indispensable, Memphis est très important, a indiqué lundi Ernesto Valverde, le coach barcelonais, au sujet des talents lyonnais. Mais ce qui me plait le plus, c’est que l’OL attaque beaucoup et met une pression énorme pour empêcher l'adversaire de joueur. Et j’adore cela. Mendy et Aouar sont de grands joueurs qui appartiennent à une autre équipe. Il y a toujours des rumeurs autour de notre club mais il faut respecter nos adversaires. Fekir assume le jeu offensif de l’équipe et on essayera de profiter de son absence. »Auteur de six buts et deux assists cette saison en Ligue 1, le milieu de terrain rhodanien Houssem Aouar (20 ans) est appelé à prendre davantage de responsabilités avec la suspension de son capitaine, et le Barça devrait suivre de près sa performance. Mais avec la venue de l’Amstellodamois Frenkie de Jong (et celle du Parisien Adrien Rabiot avec le départ d’Ivan Rakitic ?), les champions d’Espagne pourraient être devancés par deux écuries anglaises : Manchester City et Liverpool. Même son de cloche concernant Tanguy Ndombele (22 ans). Alors que Sergio Busquets manque parfois de soutien dans l’entrejeu, l’ex-Amiénois plait beaucoup au club du président Josep Maria Bartomeu, mais la concurrence s’annonce des plus rudes avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus Turin, notamment. Pas sûr que Barcelone avance concrètement dès cet été. En revanche, le club du président Josep Maria Bartomeu a d’ores et déjà lancé des démarches au sujet du prometteur milieu de terrain offensif Rayan Cherki (15 ans).