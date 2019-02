Le Mali sur le toit de l’Afrique, Mazembe inarrêtable, le Real chute à domicile…

CAN U20 : le Mali surclasse le Sénégal et s'offre son premier sacre !

Vous êtes atteint du syndrome du lundi matin ?vous prescrit un excellent remède qui vous aidera à attaquer de plain-pied la semaine qui s’annonce.Il suffit tout simplement de vous déconnecter et de passer en revue en notre compagnie les divers événements footballistiques qui ont marqué la journée de dimanche.Entre les gros chocs de laitalienne et la grande affiche dequi a opposé l'au, on a pu apprécier l’impressionnante performance duface au(4-1), sans oublier la grande finale de laqui a tenu en haleine tous les férus du football africain.Voici donc un récap succinct concernant les cinq infos footballistiques que la rédaction a retenu pour vous :Les larmes ont coulé des deux côtés au coup de sifflet final, dimanche à Niamey. Mais pas pour les mêmes raisons. En effet, le Mali a remporté la CAN des moins de 20 ans pour la première fois de son histoire en battant le Sénégal aux tirs au but (1-1, 3-2 tab). Une issue logique tant les Aiglons furent dans l’ensemble plus efficaces. >> Le résumé complet de la rencontre Les Maliens réalisent ainsi la sensation en décrochant ce trophée pour la première fois de leur histoire, tandis que la malédiction se poursuit pour les Sénégalais qui perdent la finale de la CAN U20 pour la troisième fois consécutive !Les Corbeaux de Lubumbashi n'ont pas fait de détails face au Daring Club Motema Pembe (4-1), ce dimanche à Kamalondo dans le cadre de la 19eme journée de la Ligue 1 congolaise (Linafoot).Toujours invaincus en championnat cette saison, les protégés de Pamphile Mihayo ont nettement dominé un adversaire perturbé par sa semaine agitée, avec le licenciement de l'entraîneur Andrea Agostinelli et de son staff italien jeudi dernier.Les buts ont été inscrits par Jackson Muleka (27eme, 54eme sp), Mpeko (78eme) et Ushindi (90eme), tandis que Dark Kabangu réduisait le score pour les Immaculés (69eme).A lire aussi >> TP Mazembe : Patrick Mboma craque pour Trésor Mputu La démonstration du TPM se poursuit ainsi dans le championnat congolais, où les Corbeaux (52 unités) possèdent désormais cinq points d'avance sur leur dauphin, Vita Club (47).En grande forme avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matchs de Liga, le Real Madrid abordait sereinement la réception de Gérone, 16eme et sur une série de dix matchs sans victoire. Pourtant, les partenaires de Sergio Ramos, en tête à la pause, se sont fait surprendre en seconde période par le club catalan au Santiago Bernabéu (1-2). >> Le résumé complet de la rencontre Lancé dans une course poursuite délicate dans cette seconde partie de championnat, le Real a peut-être dit adieu au titre avec cette défaite surprise.La lumière est venue de Kylian Mbappé. D’un éclair de génie dont il a le secret, une volée en pivot venue terminer sa course dans la lucarne de Stéphane Ruffier, l’attaquant du PSG a couronné une prestation moyenne de son équipe par un succès à Saint-Etienne dimanche en clôture de la 25eme journée de L1 (0-1). >> Le résumé complet de la rencontre Après le succès de la Juventus Turin vendredi, Naples se devait de l'emporter pour suivre le rythme. Mais au San Paolo, les partenaires de Kalidou Koulibaly ont buté sur le Torino (0-0) dimanche soir. >> Le résumé complet de la rencontre Au classement, c'est désormais un gouffre de 13 points qui sépare la Juventus de Naples, qui a encore sept longueurs de plus que l'Inter Milan (3eme).