Leonardo Jardim veut repousser les limites de Monaco

Leonardo Jardim, l’entraîneur de Monaco, ne veut pas s’enflammer après le succès de samedi soir contre Nantes (1-0). Le club de la Principauté est sur la bonne voie, mais le technicien portugais veut repousser les limites de son équipe.



On a eu quelques bonnes situations en première mi-temps. En, deuxième, c’était un peu plus équilibré entre les deux équipes. Mais nous avons eu plus d’occasions franches que notre adversaire. Il y a une progression. Nous avons engrangé sept points en 3 matchs. Le groupe démontre solidarité et engagement. Ce soir (samedi), nous avons joué comme une vraie équipe. Nous avons eu une bonne attitude.On continue de travailler avec un groupe engagé au quotidien pour un objectif commun. On ne pense pas à notre classement, mais à prendre le maximum de points en se rapprochant de ce que font les meilleures équipes de France. Le classement important, c’est celui de fin de saison. Si nous continuons à ce niveau, nous allons nous maintenir. C’est bien, mais ce n’est pas fini. Il nous reste treize matchs et beaucoup de points à prendre. Tous les matchs à venir seront des guerres. Nous allons repousser nos limites.Mes joueurs ont essayé de proposer du jeu offensif. Nantes est resté équilibré dans l’ensemble de cette rencontre. Nous avons aussi eu besoin d’être attentifs car ils ont des joueurs de qualité. Nous avons concédé une seule véritable occasion en 90 minutes. Cela montre aussi que nous avons réussi à contrôler notre adversaire. Les joueurs sont très impliqués dans leur travail. Notre challenge est évidemment de se maintenir, mais aussi de se mettre au niveau des équipes qui jouent le mieux en France