Les louanges de Rudi Garcia pour Mario Balotelli

Interviewé par BeIN Sports, Rudi Garcia a dit tout le bien qu'il pense de Mario Balotelli. Pour l'entraîneur de l'Oympique de Marseille, la bonne forme de son équipe est intimement liée à l'arrivée de l'attaquant italien.

Rudi Garcia n'a pas pensé à démissionner

L'arrivée de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille a mis beaucoup de temps à se concrétiser.L'attaquant italien a déjà marqué trois buts en quatre matchs et sa nouvelle équipe a enchaîné trois victoires consécutives. Rudi Garcia, son nouvel entraîneur savoure l'apport de l'ancien Niçois. Interviewé par BeIN Sports, l'entraîneur de l'OM a dressé des louanges à son nouveau buteur. "Sa présence est importante, il prend une partie de la pression sur ses épaules. C'est un homme épanoui et souriant. Il sait ce que j'attends de lui, c'est une confiance réciproque. Mario, c'est un attaquant de classe mondiale et on travaille encore sur on utilisation. Il est capable de marquer des buts, de jouer avec les autres, c'est intéressant. Il doit encore gérer son sentiment d'injustice et il y a du travail mais il progresse. Il doit faire mieux et il peut avoir une carrière encore meilleure. Il est dans la force de l'âge, il peut jouer son meilleur football et j'espère que ça sera avec l'Olympique de Marseille."Le coach marseillais a aussi été interrogé sur la mauvaise passe des Olympiens. Malgré le contexte et les difficultés, il a déclaré ne pas avoir pensé à démissionner. "S j'avais voulu que ça soit facile, j'aurais signé ailleurs. J'ai fait mon travail, qu'importe ce qui se passe autour. On est à l'époque du clic et de la polémique, moi je préfère travailler en me concentrant sur le groupe." Actuellement quatrième, Marseille est en retard sur les temps de passage de son objectif de début de saison : le podium. Mais le natif de Nemours le garde dans un coin de sa tête. "On pense surtout à gagner le prochain match. On fera les comptes à la fin. En tout cas on ne manque pas d'ambition, on est dans la course." Et avec Mario Balotelli, la course est relancée !