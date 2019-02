Ligue des Champions (8emes de finale aller) : Tout ce qu’il faut savoir sur Lyon - FC Barcelone

Loïc Perrin, le défenseur central et capitaine de Saint-Etienne, ne cache pas une certaine déception après la défaite de dimanche soir contre le Paris Saint-Germain.

Perrin : « Nous n’avons pas été récompensés de nos efforts »



#ASSEPSG 0-1 TERMINÉ à Geoffroy-Guichard !

Les Verts n'ont pas réussi à créer l'exploit face au tenant du titre. Kylian Mbappe est l'unique buteur de la rencontre. pic.twitter.com/CniAYRayhv

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 février 2019

Battu par le Paris Saint-Germain (1-0, 25eme journée de Ligue 1), Loïc Perrin a le sentiment que Saint-Etienne avait les moyens d’arracher un petit quelque chose ce dimanche soir. «, a expliqué le défenseur central des Verts au micro de Canal+. On savait qu’ils allaient avoir le ballon. Je pense que l’on n’a pas concédé énormément d’occasions. On a eu des situations, mais cela se joue sur un détail. C’est le lot des grandes équipes. Je pense que l’on a fait le match qu’il fallait. On n’a pas eu de réussite. Tous les buts sont évitables, il faut le revoir. Un but, c’est fait d’une accumulation d’erreurs. Là, je ne sais plus. »Alors que le club de le Capitale a fait la différence sur une réalisation de Kylian Mbappé , le capitaine de l’ASSE ne cache pas certaines regrets, mas les troupes de Jean-Louis Gasset sont tout de même sur la bonne voie. « Contre Paris, on sait que la tache est assez difficile, mais on leur a tenu tête. C’est ce qu’il faut retenir. L’état d’esprit a été très bon. C’est dommage, nous n’avons pas été récompensés de nos efforts. Il va falloir continuer comme ça et chercher des points ailleurs. On savait que l’on n’allait pas avoir énormément de situations, mais on a eu des occasions. A 1-0, on a joué un peu plus haut. Ils ont été gênés. Il a manqué ce petit brin de réussite, de justesse technique.