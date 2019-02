Figure emblĂ©matique du football africain, celui qu’on surnomme affectueusement au Cameroun le «», a en effet connu la gloire au niveau international aux portes de la quarantaine. Aprintemps, ce vĂ©tĂ©ran imprĂ©visible, capable de dĂ©marrages foudroyants et dotĂ© d’un sens du but innĂ© a littĂ©ralement portĂ© sa sĂ©lection en quart de finale duen. Du jamais vu pour une sĂ©lection africaine ! Quatre ans plus tard, le « joueur africain du siècle » Ă©crit de nouveau sa lĂ©gende en devenant Ă, le buteur le plus âgĂ© en phase finale de Coupe du monde ! [caption id="" align="alignnone" width="470"]Roger Milla - Mondial 1990[/caption] NĂ© le 20 mai 1952 Ă YaoundĂ©,, dit, a effectuĂ© ses premières armes sous les couleurs des deux clubs de, l'et ensuite les, avant de rallier les rangs du prestigieuxde. Vif, racĂ© et dotĂ© d'un flair inimitable devant les cages dès son plus jeune âge, lese distingue rapidement sous les couleurs du club de la capitale camerounaise dĂ©crochant notamment deux titres de champion. Lors de l’exercice 1974-1975, le buteur vedette des « Noir et Blanc » mène les siens sur le toit de l’Afrique en remportant la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupes. Des prouesses qui lui valent Ă seulement 23 ans la prestigieuse rĂ©compense deafricain enSon futur parcours en club ne sera pas aussi prestigieux. En effet, et après avoir tout glanĂ© au Cameroun,dĂ©cide de quitter son pays natal pour rallier le «Vieux Continent». Lelui propose alors son premier contrat. Toutefois, souvent blessĂ©, mal dans ses baskets, la perle africaine a beaucoup de mal Ă s'habituer Ă la vie dans le Nord de la France. Ses performances sur le rectangle vert s'en ressentent : seulementbuts signĂ©s lors de sa première saison europĂ©enne. Sa seconde aventure du cĂ´tĂ© de l'(1979-1980) est Ă©galement sans saveur. DĂ©part pour(1980-1984) oĂą ses sĂ©jours impromptus aulassent les dirigeants : « On m'a jugĂ© sur les apparences... les grands clubs europĂ©ens n'ont pas cru en moi » explique aujourd’huiavec un soupçon de rancĹ“ur. AppelĂ© Ă la rescousse derĂ©trogradĂ© Ă l’époque en deuxième division, Roger Milla retrouve le chemin des filets en: 22 buts en 31 rencontres (1984-1986). Son pĂ©riple s'achève Ă, club avec lequel le Lion rugit enfin de nouveau en faisant Ă©talage de tout son talent de buteur. Après avoir fait parler la poudre Ăreprises en, le canonnier camerounais dĂ©cide de retourner auen maidu cĂ´tĂ© de son ancien club, leParallèlement Ă cette rĂ©ussite mitigĂ©e en Europe, la sĂ©lection camerounaise assiste Ă l'Ă©closion du phĂ©nomĂ©nal Milla. L’homme auxcapes avec lesa signĂ© son premier but dès sa première apparition en sĂ©lection en juillet. Fer de lance indĂ©boulonnable de la Tanière pendant plus de vingt ans, il participe Ă sa premièreenen Espagne avant d’enchaĂ®ner avec un sacre africain lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Milla avait Ă l’époque 32 ans et contrairement Ă ce que l'on a pu penser, c'est maintenant que sa carrière va dĂ©coller ! En, Milla mène de nouveau l'attaque de son pays lors de laorganisĂ©e en. Il termine meilleur artificier de l'Ă©preuve phare du football africain avec 4 unitĂ©s mais les Lions s'inclinent aux tirs au but en finale face au pays organisateur. A l’aube de ses 37 printemps, tous les observateurs pensaient que le «» allait tirer sa rĂ©vĂ©rence. Il part alors en prĂ©-retraite Ă laet renonce mĂŞme Ă la sĂ©lection en organisant deux jubilĂ©s mĂ©morables qui avaient rassemblĂ© plus de 100.000 personnes Ăet. Pourtant, et en, le nom deĂ©merge de nouveau et figure dans la liste des Lions sĂ©lectionnĂ©s en vue de laau. Non seulement l’éternel buteur camerounais revient en sĂ©lection mais en plus il remporte pour la seconde fois l'Ă©preuve reine du « Continent-mère » ! [caption id="" align="alignnone" width="469"]Roger Milla - CAN 1988[/caption] Cette fois-ci, c'est sĂ»r, c'est le dernier feu d'artifice du buteur deavec les Lions Indomptables. Et bien non, mĂŞme pas.... La grande messe du football mondial organisĂ©e enapproche… Huit ans après sa première apparition Ă la compĂ©tition suprĂŞme, la sĂ©lection camerounaise portait les espoirs du continent africain (avec l'Egypte). C’est alors que l’impensable se produisit ! "Le Vieux Lion" Roger Milla est rappelĂ© en sĂ©lection par le prĂ©sident du Cameroun en personne ! A, il va donc disputer sa troisième phase finale de, exploit dont il est le premier Africain Ă rĂ©aliser ! PlacĂ© dans un rĂ´le de doublure des illustres François Omam-Biyik et Cyril Makanaky durant la compĂ©tition, Milla a une nouvelle fois prouvĂ© qu’il n'a rien perdu de son flair et de son explosivitĂ© malgrĂ© le poids des annĂ©es. Lese paie le luxe de battre l'(championne du monde en titre, 1-0) dès le match d'ouverture et enchaĂ®ne ensuite les prestations de qualitĂ©. Le capitaine des Lions est dĂ©cisif et remplit son rĂ´le au-delĂ des espĂ©rances en inscrivant quatre rĂ©alisations durant la compĂ©tition suprĂŞme. En huitième de finale, menĂ©, le Cameroun est en mauvaise posture face Ă la. Remplaçant en dĂ©but de partie, ledĂ©cide alors de sortir ses griffes pour rĂ©aliser l’un des exploits les plus mĂ©morables de l’histoire de la Coupe du monde. Alors que ses partenaires n'ont pas rĂ©ussi Ă dompter les coriaces "Cafeteros", Milla rentre au cours des prolongations et se joue du fantasque portier colombienpar deux fois Ă la 104e et Ă la 107e minute de jeu ! L'inusable canonnier duoffre ainsi auet au « Continent-mère » une première qualification historique pour les quarts de finale de la grande messe du football mondial. Pour fĂŞter comme il se doit son mĂ©morable exploit,esquisse alors quelques pas de danse spontanĂ©s, devenus cĂ©lèbres depuis. A ses cĂ´tĂ©s, le poteau de corner, en guise de compagnon de danse, le monde entier dĂ©couvre alors le "" (une danse urbaine camerounaise) 'made in Roger Milla' : Un dĂ©hanchĂ© aussi Ă©phĂ©mère que spectaculaire, qui a contribuĂ© Ă bâtir la lĂ©gende de cet athlète hors du commun.«  » VoilĂ comment l'homme aux 102 capes avec leĂ©voquait en 2016 Ă la BBC sa pittoresque dĂ©monstration de danse qui a continuĂ© Ă rythmer les exploits desqui ont bien mĂ©ritĂ© leur surnom. Lors de l'Ă©lection du, et Ă, Milla n'a pas de rival. Il est Ă©lu pour la deuxième fois de sa riche carrière sacrĂ© meilleur joueur africain de l’annĂ©e. Il raccroche alors les crampons au sommet de sa gloire… Et pourtant... il y a encore plus incroyable ! Quatre ans plus tard, en, le Roi du "Makossa" tente un ultime pari pour laauxà …! L’attaquant qui n'a pratiquement plus jouĂ© au football depuis 1990 s’est une nouvelle fois imposĂ© dans la liste des 23 du sĂ©lectionneuret retrouve son rĂ´le de joker en vue du Mondial amĂ©ricain. Quatrième phase finale pour lui... Les partenaires du double ballon d’or africain sont moins brillants que leurs prĂ©dĂ©cesseurs et leur Ă©limination survient dès la phase de poules. Milla signe toutefois un dernier exploit retentissant avant de tirer dĂ©finitivement sa rĂ©vĂ©rence : EntrĂ© Ă la mi-temps lors de la dernière rencontre des groupes face Ă la Russie alors que son Ă©quipe Ă©tait menĂ©e (dĂ©faite 6-1 au final), il trouve les ressources pour faire trembler les filets adverses ! A, il devient le buteur le plus âgĂ© en phase finale de. Un record qui risque de ne jamais ĂŞtre battu…