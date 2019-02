Ligue des champions : Matip a failli clouer Liverpool

Bruno Genesio s’est félicité du courage de ses joueurs, ayant permis à l’OL de tenir tant bien que le mal le nul contre le FC Barcelone mardi en 8eme de finale aller de la Ligue des Champions (0-0), pour conserver ses chances de qualification avant le match retour. Mais l’entraîneur lyonnais s’est désolé de l’incapacité de son équipe à poser davantage de problèmes aux Blaugrana.

Genesio : « Fekir ? Un atout majeur pour le match retour »

On a manqué de justesse technique, notamment en seconde période, où on s’est contenté de défendre. On a été courageux, mais on aurait pu mieux ressortir des ballons. On les a rendus beaucoup trop vite, on a subi des vagues et il s’en est fallu de peu. Mais on a été solidaires et ça nous permet de rester en vie à la mi-temps de cette confrontation.On n’avait pas décidé ça, on avait décidé d’aller presser beaucoup plus haut, comme on avait pu le faire contre Manchester City. Parfois, on a envie de faire des choses et l’adversaire ne nous le permet pas. On a réussi sur quelques situations à leur poser des problèmes en première période. On était très émoussés en seconde par tous les efforts faits, on a beaucoup manqué de lucidité et on a reperdu très vite les ballons.Mettre de la densité dans l’axe, mais on a manqué d’agressivité sur le porteur du ballon, ce qui fait qu’ils ont réussi à trouver Messi entre nos lignes et on a été en difficulté. On doit être capables d’avoir un bloc très serré et de sortir plus vite sur le porteur du ballon, pour éviter qu’ils soient dans le confort.C’est un élément très important. On connait l’influence de Nabil dans ce genre de matchs, sa qualité technique, sa faculté à garder le ballon sous pression et à faire des avant-dernières passes. Ce sera un atout majeur pour le match retour. On est encore envie et on n’a pas encaissé de but, c’est toujours un résultat intéressant en Coupe d’Europe.