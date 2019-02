Ligue Europa : Rennes concède un nul spectaculaire face au Betis Séville

Rennes a concédé le match nul dans les derniers instants (3-3) face au Betis Séville jeudi soir, en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa. Les Bretons, qui ont mené deux fois par deux buts d’écart, sont en mauvaise posture en vue du match retour.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

Ligue Europa (16emes de finale aller) / RENNES – BETIS SEVILLE : 3-3

Rennes

Betis Séville

Le Roazhon Park voulait vibrer, jeudi soir, pour le premier 16eme de finale de l’histoire du Stade Rennais dans une compétition européenne. Et ça n’a pas manqué. Mais au bout d'une rencontre riche en buts et en spectacle, les Bretons ont fini par craquer face à une très talentueuse équipe du Betis Séville (3-3). Les hommes de Julien Stéphan, qui menaient 2-0 après dix minutes de jeu, ont de nouveau compté deux buts d'avance juste avant la pause. Mais les Rouge et Noir n'ont fait que subir dans le second acte et ont logiquement cédé dans les ultimes instants, sur un but du jeune Diego Lainez (90eme). De quoi mettre les coéquipiers de Clément Grenier - sorti sur blessure tout comme Ismaïla Sarr - en mauvaise posture avant le match retour qui se disputera dans une semaine au stade Benito Villamarin. En concédant trois buts sur leur pelouse et en perdant deux nouveaux éléments, les hommes de Julien Stéphan semblent en effet condamner à l'exploit.Le SFRC a d'abord affiché un visage très conquérant, faisant le break en dix minutes, d'abord avec talent collectif (2eme), puis avec réussite (10eme). Une réussite qui a totalement échappé à un Betis qui a perdu Junior Firpo, actif dans son couloir gauche, avant la demi-heure de jeu. Mais c'est paradoxalement la sortie du piston gauche des visiteurs, et surtout l'entrée de Lainez, qui a fait office de déclic. Les hommes de Quique Setien ont en effet pris le contrôle des débats et sont revenus une première fois dans le match, sanctionnant les errements de la défense bretonne (32eme). Puis, malgré un penalty litigieux transformé par Hatem Ben Arfa juste avant la pause (45eme+3), ils ont acculé la formation rennaise dans son camp durant l'intégralité de la deuxième période.Supérieurs techniquement, largement dominateurs dans l'entrejeu, les Espagnols ont empêché leur adversaire de ressortir le ballon, dans le sillage d'un Giovani Lo Celso omniprésent, à l'image de Sergio Canales. La formation andalouse a ainsi profité d'un gros point faible breton en C3 - les coups de pied arrêtés - pour réduire le score (62eme) puis égaliser (90eme). Une récompense logique étant donné la physionomie de la rencontre et le changement d'attitude des locaux, qui se sont soudain montrés si timides. Mais surtout une preuve supplémentaire, en attendant le match retour, que le Betis est une équipe à prendre très au sérieux dans cette compétition.Ben Arfa percute sur le côté droit et rentre dans l’axe pour décaler Zeffane. Ce dernier centre du gauche en première intention et Hunou coupe du droit à bout portant pour ouvrir le score !La barre de Ben Arfa ! Le gaucher frappe plein axe un coup franc des 20 mètres et heurte le montant de Robles.Rennes fait le break ! Sur un corner de Grenier, le ballon est dégagé en retrait et Sarr reprend de volée. Robles repousse le danger mais Javi Garcia remet involontairement le ballon dans son propre but.Le Betis réduit le score ! Sur un ballon perdu par Ben Arfa, Lo Celso est trouvé plein axe par Moron, profitant de la désorganisation totale de la defense rennaise. L’ancien Parisien manque complètement son plat du pied gauche face à Koubek, mais le ballon termine tout de même dans le but breton !Après une perte de balle de Ben Arfa, Lo Celso décale Lainez à gauche de la surface. La frappe du gauche de ce dernier est légèrement trop croisée.Lainez encore ! Cette fois, le Mexicain sollicite un une-deux à la limite de la surface et déclenche de nouveau du gauche, obligeant Koubek à une parade en deux temps.Lancé dans le dos de la défense par Carvalho, Moron croise une frappe du gauche que Koubek détourne en corner.Rennes refait le break ! Ben Arfa ouvre son pied gauche pour transformer un penalty obtenu par Sarr devant Guardado !Sur un corner venu de la gauche, Mandi est étrangement seul au second poteau, mais sa tête n’est pas assez puissante pour tromper Koubek.L’occasion pour le Betis ! Servi dans le dos de la défense par Sidnei, Canales enchaîne contrôle poitrine – volée du gauche et heurte le montant droit !Décalé par Ben Arfa, Niang se met en position de frappe et tente du gauche. C’est repoussé en corner par Robles.Le Betis revient dans le match ! Sur un coup franc rentrant frappé au second poteau par Joaquin, Sidnei est libre de tout marquage et place une tête victorieuse !Le Betis arrache le match nul ! Sur un corner venu de la gauche, les Rennais perdent les duels dans les airs et Lainez égalise d’une demi-volée du gauche au second poteau !Entré en jeu après à peine une demi-heure de jeu, le jeunen’a pas déçu pour sa première sur la scène européenne. Le Mexicain a été extrêmement actif et a été récompensé de ses efforts en toute fin de match, offrant un nul presque synonyme de victoire au Betis.a certes perdu le ballon ayant amené le premier but espagnol. Mais l’ancien Parisien avait, auparavant, créé le décalage sur l’ouverture du score des siens avant de transformer un penalty avant la pause. Il a ensuite beaucoup moins existé en deuxième mi-temps, comme toute son équipe.Même s’il a reculé d’un cran après l’entrée en jeu de Lainez,n’a pas arrêté de peser sur les débats pour autant. L’Argentin a réduit le score avec réussite et continué de semer le désordre dans la défense rennaise, en se montrant très juste techniquement.Mal placé sur le premier but espagnol,a globalement vécu une seconde période très compliquée, étant régulièrement pris dans son dos. Pour ne rien arranger, il s’est montré trop passif sur l’égalisation de Lainez.ne s’était déjà pas montré irréprochable dans son alignement sur l’ouverture du score rennaise. Puis l’ancien de Manchester City a marqué contre son camp pour mettre la tête des siens sous l’eau dès l’entame de match.Battu dans la bataille du milieu aux côtés de Grenier à partir de la demi-heure de jeu,a non seulement pris un carton jaune qui le privera de match retour, mais a également été trop souvent à la limite dans ses interventions.M.Sidiropoulos a jugé que M’Baye Niang n’était pas hors-jeu sur le deuxième but rennais, puis a fait confiance à son arbitre de surface pour siffler un penalty juste avant la pause, pour une très légère faute de Guardado. Des décisions discutables mais pas scandaleuses.Temps agréable – Pelouse moyenne: M.Sidiropoulos (: Hunou (2eme), J.Garcia (csc, 10eme), Ben Arfa (45eme+3) pour Rennes – Lo Celso (31eme), Sidnei (62eme), Lainez (90eme) pour le Betis Séville: André (31eme), Da Silva (33eme), Traoré (64eme) pour Rennes - Firpo (16eme), Lo Celso (74eme) pour le Betis Séville: AucuneKoubek () – Traoré (), Mexer (), Da Silva (), Zeffane () – Hunou () puis Bensebaini (80eme), André (cap) (), Grenier () puis Gélin (69eme), Sarr () puis Bourigeaud (49eme) – Ben Arfa (), Niang (: Badiashile (g), Lauriente, Nyamsi, Del Castillo: J.StéphanRobles () – Mandi (), J.Garcia (), Sidnei () – Joaquin (cap) () puis Barragan (84eme), Canales (), W.Carvalho (), Guardado (), Firpo () puis Lainez (27eme) ()– Lo Celso () – Loren Moron () puis Jesé (73eme): Pau Lopez (g), Feddal, Sergio Leon, Garijo: E.Setien Solar