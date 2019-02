Lyon a tremblé contre Guingamp

L’OL s’est fait une sacrée frayeur. Devant au score depuis la demi-heure de jeu, il était en gestion contre Guingamp ce vendredi jusqu’à la dernière action du match, sur laquelle Nolan Roux a trouvé la barre d’Anthony Lopes et manqué d’égaliser.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (25eme journée) / LYON - GUINGAMP : 2-1

Lyon

Guingamp

Les Lyonnais ont ainsi tenu un précieux succès face à l’En Avant (2-1), d’autant plus important qu’il succède à un revers à Nice le week-end dernier (1-0). Ils reviennent provisoirement à trois points de Lille au classement en L1 et se projettent désormais sur la réception du FC Barcelone mardi prochain en 8eme de finale aller de la Ligue des Champions. Un tout autre match pour les Gones, qui ne se sont toutefois pas pleinement rassurés avant cette échéance.Déjà…Les Gones étaient partis pour vivre une soirée bien plus tranquille. Malgré le turnover de Bruno Genesio au coup d’envoi, avec notamment Memphis Depay, Tanguy Ndombele ou Ferland Mendy sur le banc, les Lyonnais ont imposé une intense pression d’entrée sur les Bretons. Une attitude vite récompensée d’une ouverture du score logique.Ils ont ainsi concédé des situations en contre-attaques et encaissé l’égalisation sur coup de pied arrêté. Le tout avant de remettre le pied sur l’accélérateur pour repasser devant avant la mi-temps. Cet avantage était loin d’être imméritée, tant les Lyonnais avaient maîtrisé le premier acte, avec notamment une possession de balle approchant les 75%.Mais déjà qu’ils étaient à l’économie contre des Guingampais trop tendres et maladroits pour vraiment les faire trembler, ils continué de baisser de pied au retour des vestiaires. Ils sont entrés en gestion et ont laissé le match tomber dans un faux-rythme, qui a permis aux hommes de Jocelyn Gourvennec, qui ont eu bien du mal à se libérer, de rester dans le match jusqu’à la dernière minute. C’est ainsi qu’ils ont obtenu la balle de 2-2 à l’ultime minute, pour ramener un point qui aurait sanctionné les Gones de leur apathie et de leur attentisme.Mine de rien, ils ont remporté six de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. C’est sur cette statistique, plus que sur leur prestation de vendredi, qu’ils devront s’appuyer pour préparer le rendez-vous de mardi.Tousart décale sur la droite Dubois, bien aidé par une feinte de corps de B.Troré sur la trajectoire de la passe. Le latéral de l’OL fixe jusqu’à trouver en retrait Terrier, arrivé lancé. Eboa Eboa sauve les siens en contrant avec de la réussite et est à nouveau présent pour s’opposer à la reprise de M.Dembélé à bout portant.A la suite d’un corner mal dégagé, le ballon revient sur M.Dembélé, qui sert en retrait Aouar. Ce dernier envoie une demi-volée surpuissante que Caillard repousse. Terrier est le premier sur le ballon pour reprendre du gauche dans un angle difficile et placer son tir dans la lucarne droite du but breton.A la tombée d’un centre a priori anodin de Coco, A.Lopes se troue dans sa prise de balle et concède un corner évitable. Rebocho s’en charge pour le frapper rentrant depuis la droite. Eboa Eboa s’impose dans les airs face à Dubois pour mettre une reprise de la tête imparable pour le gardien de l’OL.Terrier trouve entre les lignes Aouar, qui se retourne sur son contrôle et glisse un ballon à Fekir, en passant entre les jambes de C.Traoré. Le capitaine lyonnais adresse un tir croisé du gauche que Caillard repousse en se couchant vite au sol.Une nouvelle passe de Tousart pour ouvrir vers Dubois sur la droite, avec encore le travail de B.Traoré pour attirer la défense guingampaise. L’ancien Nantais feinte la frappe pour effacer M.Thuram et se met sur son pied gauche. Caillard est vigilant au premier poteau pour repousser.D’une belle transversale, Aouar trouve Fekir à l’angle de la surface guingampaise. Le capitaine de l’OL contrôle de la poitrine face à un Rebocho trop passif et a toute latitude pour enchaîner sur une frappe enroulée du gauche qui se loge dans le petit filet opposé de Caillard, resté sans réaction.Coup-franc pour Lyon. Excentré sur le côté gauche, Terrier adresse un centre rentrant que M.Dembélé coupe dans la tête, non sans avoir dégagé le terrain face à A.Mendy au passage. Sa reprise sèche est déviée en corner par un Caillard vigilant sur sa ligne.Sur un ballon compliqué donné en retrait par Cornet, Marcelo cafouille et se le fait chiper par Benezet. Le milieu offensif guingampais se joue du Brésilien et centre en retrait pour Roux, qui reprend en force au point de penalty. Mais il bute sur la bonne sortie d’A.Lopes à sa rencontre.Ultime attaque de la rencontre. Benezet sonne la charge avant de décaler Rebocho, qui adresse un centre vers Roux, seul aux six mètres pour reprendre de la tête. Le ballon fracasse la barre et retombe devant la ligne. Dans un second temps, Coco est contré par Marçal, venu se jeter pour sauver son équipe.Cinq titularisations en L1 et désormais trois buts : fait le job dès qu’il a sa chance avec l’OL cette saison. Dans un secteur offensif où tout le monde n’était pas au diapason, sa simplicité a détonné et son jeu au service du collectif a mis du liant dans les rouages. Beaucoup de précision dans tout ce qu’il a réalisé et pas passé loin d’une passe décisive en seconde période.a récité son football. Impliqué directement sur les deux buts de l’OL, il a brillé par sa justesse technique, avec un taux de 98% de passes réussies impressionnant pour un joueur ayant évolué le plus souvent dans des zones très denses. Léger par moments dans le repli défensif, mais il était impliqué dans tous les bons coups lyonnais offensivement.Auteur de son troisième but en L1 en carrière, s’est récompensé d’un match de qualité. Décisif aussi défensivement, avec un double sauvetage en première période, il a bien muselé M.Dembélé et imposé sa puissance dans les duels. Pas toujours impeccable dans la relance, mais ce n’était pas ce qu’il lui était demandé.Avec sa vitesse, a bénéficié de coups intéressants à négocier sur des attaques rapides. Mais il les a souvent mal utilisés par un manque criant de justesse et un excès de facilité. Il ne s’est pas montré irréprochable non plus dans le repli défensif. Il détenait l’une des clés pour que l’En Avant réalisé un résultat, mais il n’a jamais trouvé la serrure.A force de jouer à l’économie,s’est fait très peur sur une perte de balle dans sa propre surface qui a bien failli déboucher sur l’égalisation guingampaise. En difficulté face à la vitesse des attaquants bretons et laxiste par instants dans son repli défensif suite à des coups de pied arrêtés offensifs pour l’OL.Depuis son arrivée à Guingamp,enchaîne les prestations sans saveur. Encore une fois, ce n’est pas qu’il se soit réellement troué. Mais il n’a pris suffisamment de risques dans l’entrejeu et s’est avéré très neutre dans son impact à la récupération. Sa plus-value se fait toujours attendre.Antony Gautier a bien géré un match relativement facile à arbitrer. Peu d’intensité dans les duels, aucune situation litigieuse dans les zones dangereuses : il a fait le boulot sans forcer. Seulement 14 fautes sifflées au total.Temps agréable - Pelouse excellente: M.Gautier (: Terrier (15eme) et Fekir (35eme) pour Lyon - Eboa Eboa (21eme) pour Guingamp: Marçal (28eme) et B.Traoré (67eme) pour Lyon - Eboa Eboa (84eme) pour Guingamp: AucuneA.Lopes () - Dubois (), Marcelo (), Denayer () puis F.Mendy (61eme), Marçal () - Tousart (), Aouar () - B.Traoré () puis Cornet (73eme), Fekir (cap) (), Terrier () - M.Dembélé () puis Depay (79eme): Gorgelin (g), Tete, P.C.Diop, Ndombele: B.GenesioCaillard () - C.Traoré (), Eboa Eboa (), Sorbon (cap) (), Rebocho () - Ndong () puis Deaux (89eme), Phiri (), Blas () puis Benezet (66eme) - Coco (), A.Mendy () puis Roux (66eme), M.Thuram (: K.Johnsson (g), J.Larsson, Merghem, Didot: J.Gourvennec