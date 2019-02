Lyon risque de devoir faire sans Denayer contre Barcelone

Liga : Le FC Barcelone se rassure comme il peut avant d’affronter l’OL

👑 #Messi : 1⃣1⃣ saisons à 3⃣0⃣ buts ou plus, toutes compétitions confondues 😎 2008/09: 38 ⚽ 2009/10: 47 ⚽ 2010/11: 53 ⚽ 2011/12: 73 ⚽ 2012/13: 60 ⚽ 2013/14: 41 ⚽ 2014/15: 58 ⚽ 2015/16: 41 ⚽ 2016/17: 54 ⚽ 2017/18: 45 ⚽ 2018/19: 30 ⚽ 🔵🔴 pic.twitter.com/lHL7Iushiv — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 16 février 2019

Serie A : Un super Krzysztof Piatek porte le Milan AC

🔥 Krzysztof Piątek avec l'AC Milan : 🏃‍♂️ 5 matchs ⚽️ 6 buts Débuts réussis pour le polonais 🇵🇱 pic.twitter.com/Uefn6PN0tW — BeFoot (@_BeFoot) 16 février 2019

Liga : Antoine Griezmann relance l’Atlético Madrid

Ligue 1 : Marseille ne s'arrête plus

⏱️ Fin de match I #OMASC 2-0 C'est terminé ! L'OM enchaîne face à @AmiensSC grâce à des buts de @FinallyMario & @FlorianThauvin 💪 pic.twitter.com/o4EsSB66Vk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 16 février 2019

CAN U20 : L'Afrique du Sud décroche le bronze

CAN U20 - Les Amajita d’Afrique du Sud arrachent le métal en bronze https://t.co/HZ70gx9tY9 pic.twitter.com/L7a7lTLylu — CAF (FR) (@caf_online_FR) 17 février 2019

Tanzanie: Simba s'adjuge le derby de Dar es Salaam

Sisi 1 wao 0 🤣 pic.twitter.com/o9yBWRKmRW — Simba Sports Club (@SimbaSCTanzania) 16 février 2019

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:A trois jours du 8eme de finale aller contre l’Olympique Lyonnais, le FC Barcelone a renoué avec la victoire en championnat contre Valladolid (1-0) à défaut de s’être complètement rassuré. Les Catalans reprennent 7 points d’avance en tête de la Liga. >> Le résumé complet de la rencontre Malgré une ouverture du score de Remo Freuler (33eme), l’Atalanta Bergame s’est lourdement incliné lors de la réception du Milan AC (1-3), samedi soir. Invaincus en championnat depuis le 22 décembre dernier, les Rossoneri sont revenus juste avant la pause. Une superbe reprise de volée du Polonais Krzysztof Piatek (45eme) qui a lancé la soirée des visiteurs. Alors que le Turc Hakan Calhanoglu a ensuite frappé peu avant l’heure de jeu (55eme), c’est une nouvelle fois Piatek qui a permis de faire le break (60eme). Recruté cet hiver pour 35 M€, le désormais ex-joueur du Genoa est intenable depuis son arrivée en Lombardie, et les troupes de Gennaro Gattuso reviennent provisoirement à une longueur du rival intériste (qui a rendez-vous dimanche avec la Sampdoria Gênes).Après deux défaites de rang en championnat, l’Atlético Madrid a relancé la machine lors de son déplacement de samedi pour affronter le Rayo Vallecano (18eme). Alors que cette rencontre ne restera clairement pas dans les annales, les Chochoneros ont dû attendre la seconde période pour prendre les devants par l’intermédiaire de l’inévitable Antoine Griezmann (74eme), auteur de sa douzième réalisation de la saison en championnat. Grâce à ce succès, les hommes de Diego Simeone reprennent provisoirement la 2eme place du classement, avec deux longueurs d’avance sur le Real Madrid (qui a rendez-vous dimanche avec Gérone au Santiago Bernabeu).Marseille va définitivement mieux. Pour la première fois de la saison, l’OM a décroché samedi un troisième succès de rang en dominant Amiens (2-0). Une série qui replace les Olympiens, provisoirement de retour dans le Top 5. >> Le résumé complet de la rencontre Afrique du Sud termine sur la 3eme marche du podium de la CAN des moins de 20 ans 2019. Les Amajita se sont adjugés la médaille de bronze aux dépens du Nigeria, à l'issue de la séance des tirs au but (5-3), samedi à Niamey. Comme au premier tour, l'opposition entre les deux équipes anglophones s'était achevée sur un score nul et vierge (0-0). Devant un stade vide, les Sud-Africains ont donc terminé sur une meilleure note qu'il y a deux ans, quand ils avaient échoué lors de cette même "petite finale", face à la Guinée. Quant au Nigeria, ils ne retrouvent pas le Top 3 continental de la catégorie, après l'avoir occupé sans interruption entre 2005 et 2015. Dimanche, la finale pour le titre opposera le Sénégal et le Mali.Quelle semaine pour Simba ! Quatre jours après avoir remporté un succès de prestige face à Al-Ahly en Ligue des Champions africaine, les champions de Tanzanie se sont imposés dans le derby de Dar es Salam face aux Young Africans (0-1), samedi après-midi devant un stade comble. Comme face aux Diables Rouges, c'est le Rwandais Meddie Kagere qui a inscrit le but victorieux (71eme) pour les hommes du Belge Patrick Aussems. Grâce à ce succès, les vainqueurs du jour reviennent à 19 points de "Yanga", solide leader mais avec encore sept matchs en moins pour Simba en raison des Coupes africaines.