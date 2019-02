Mavis Tchibota renforcera Ludogorets (officiel)

Liverpool a laissé passer sa chance face au Bayern

Retour sur une passionnante soirée de Ligue des champions qui a tenu en haleine tous les férus du football européen:Depuis le début de la saison, Liverpool est habitué à briller à domicile, voire même à se montrer irrésistible. Mis à part une défaite contre Chelsea au troisième tour de la League Cup le 26 septembre dernier contre Chelsea (1-2), les hommes de Jürgen Klopp n'ont jamais véritablement déçu leur public. Mardi soir, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, les Reds repartent avec un match nul et vierge acquis face au Bayern Munich (0-0), mais ils ont certainement laissé passer une belle occasion de se mettre à l'abri, en vue du match retour. Alors qu'une belle bataille était attendue entre deux mastodontes européens, le match s'est révélé assez fermé d'entrée. Liverpool, qui possède la défense la plus hermétique de Premier League, n'a pas réussi à trouver la faille dans celle qui a encaissé pas moins de 26 buts cette saison en Bundesliga. Un bilan jamais vu depuis la saison 2010-11 pour les Bavarois.Les Reds auraient même pu se faire surprendre d'entrée, après la reprise totalement involontaire de Joël Matip qui a manqué de tromper son propre gardien Alisson, bien vigilant (13eme). De son côté, Kingsley Coman, incertain jusqu'au dernier instant à cause d'une blessure à une cheville et finalement titularisé d'entrée, a également tenté sa chance mais sa reprise du gauche a atterri dans le petit filet (16eme). Passée la demi-heure de jeu, Niklas Süle a contré de la main une frappe du gauche de Naby Keita, sans pour autant que l'arbitre n'intervienne et ne désigne le point de penalty (33eme).En seconde période et alors que le Bayern Munich n'a jamais réussi à cadrer dans la rencontre, c'est Sadio Mané, d'une tête plongeante, qui a insisté une ultime fois, mais Manuel Neuer a concédé le corner, d'une main ferme (85eme). Le club de la Mersey, qui enchaîne un 20eme match sans revers à domicile en Ligue des Champions, va se rendre en Bavière le 13 mars prochain sans réelle certitude. D'autant plus que cette saison, si les Liverpuldiens ont réussi à se qualifier en terminant deuxièmes de leur poule, la C derrière le Paris Saint-Germain, ils ont perdu leurs trois rencontres à l'extérieur. Le Bayern a donc une belle carte à jouer.Au moins, l’OL n’a pas hypothéqué ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. N’ayant jamais réussi à emballer le match, en dehors des 10 premières minutes, Lyon s’est contenté d’un petit nul contre le FC Barcelone mardi en 8eme aller (0-0). Il s’en sort même bien au vu de la domination des Catalans, qui ont frappé 25 fois au but pour seulement 5 tirs cadrés et ont tenu le ballon près de 60% du temps. Une supériorité qui s’est intensifiée au fil des minutes jusqu’à atteindre son paroxysme dans la dernière demi-heure. Mais les Gones ont plié sans rompre.Si les Lyonnais ont rivalisé pendant une heure dans cette rencontre d’un niveau technique décevant et vite tombé dans un faux-rythme, ils ont passé les 30 dernières minutes arc-boutés devant leur but, à rendre tous les ballons sans réussir à sortir de leur camp et à penser surtout à n’offrir aucune profondeur. Les Catalans ont multiplié les assauts pour tenter d’arracher la victoire. Sans succès, par maladresse ou par malchance, tombant aussi sur un excellent Anthony Lopes, sur la lancée de sa saison. Ils ont aussi buté sur un bloc plus compact, les milieux lyonnais couvrant davantage leurs défenseurs, au détriment certainement de leur projection offensive. Il faudra qu’il soit tout aussi grand pour aller chercher la qualification à Barcelone dans trois semaines. Mais il y a une bonne nouvelle dans cette soirée pour l’OL : il n’aura pas forcément besoin de gagner pour s’y qualifier, puisqu’un nul avec des buts lui suffira. C’est toujours ça de pris.