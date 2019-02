Mercadal (Caen) commente l’arrivée de Courbis

Présent ce samedi en conférence de presse, Fabien Mercadal, l’entraîneur de Caen, est revenu sur l’arrivée annoncée de Rolland Courbis pour l’épauler. Le technicien normand était accompagné de Gilles Sergent, son président.

« Pour moi, on est au fond »



Je suis un jeune entraîneur qui respecte l'expérience. Je n'ai pas attendu cette situation pour avoir Rolland Courbis au téléphone. L'expérience en Ligue 1, ça ne s'achète pas.Je pense qu’il a plusieurs cordes à son arc. Personnellement, je suis très heureux qu'il soit là, ça peut être une force supplémentaire. Le groupe a besoin de fraîcheur. Avec son arrivée, je pense que l'objectif est atteint.On a conscience qu'il faut montrer autre chose. On va tout faire pour être meilleur. On utilise tout ce qu'il s'est passé depuis le début de la saison pour débuter ce championnat de 14 matchs. C'est petit de regarder ce que font nos adversaires. C’est mieux s'ils perdent mais si on continue de perdre aussi, ça ne va pas avancer la chose. Pour moi, on est au fond, quand tu vois la prestation face au FC Nantes tu ne peux que remonter.Le Racing marche sur l'eau depuis le début de la saison. Quand on regarde les difficultés qu'ils ont eu la saison dernière, on doit les prendre comme exemple