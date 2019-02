Monaco n'a pas beaucoup de chances de garder Gelson Martins

L'Observatoire du football CIES a établi un classement des clubs qui ont formé des joueurs évoluant au sein de l'un des cinq grands championnats européens. Le podium est composé du FC Barcelone, du Real Madrid et de Lyon. La France est d'ailleurs bien représentée dans ce Top 50, avec seize équipes au total.

