Nice : Saint-Maximin est fixé

Samedi dernier, Allain Sain-Maximin n’a pas pris part au match de l’OGC Nice sur la pelouse d’Angers.

Une absence mystérieuse justifiée par Patrick Vieira après la cuisante défaite de ses joueurs (3-0) sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. L’entraîneur azuréen a expliqué que son ailier avait « décidé qu’il était malade ». L’ancien Monégasque et Bastiais a assuré sur son compte Twitter qu’il n’avait simulé aucune maladie pour manquer le déplacement des Aiglons, maisà l’occasion de la reprise de l’entraînement. Dans un communiqué, le Gym écrit que Saint-Maximin « s’est refusé à remplir son obligation de venir faire constater, par le staff médical du club, son incapacité à prendre part au déplacement lors du rendez-vous prévu pour l’ensemble de la délégation. »L’OGCN poursuit en expliquant que son joueur s'est plaint de « maux de ventre », et que ce motif « ne justifiait en rien ce manquement » selon le médecin du club, qui a finalement pu ausculter Allan Saint-Maximin plus tard dans la journée à son domicile. Par conséquent, le club azuréen a décidé de prendre des sanctions à l’égard du joueur., précise le club niçois, qui ajoute que la direction et Patrick Vieira « considèrent le chapitre clos ». A première vue, l’ailier de 21 ans a donc été sanctionné financièrement. Mais il faudra attendre ce week-end et le match de Nice à Amiens samedi soir (20h00) pour savoir si une sanction sportive y a été ajoutée.