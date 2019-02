Nîmes a encore fait le spectacle pour s'imposer face à Dijon

Grâce à deux superbes buts signés Savanier et Bobichon, Nîmes s'est imposé face à Dijon lors de la 25eme journée de Ligue 1 pour retrouver la première partie de tableau.

Il y a cinq jours, Nîmes avait le spectacle pour renverser Nantes. Les Crocos ont remis ça, devant leur public cette fois-ci, pour s'imposer face à Dijon (2-0) et retrouver provisoirement la première partie de tableau, à la neuvième place et à égalité de points avec Rennes. Beaucoup plus à l'aise dans le jeu que leurs adversaires du soir, les hommes de Bernard Blaquart ont profité de l'un des buts de l'année, inscrit par Téji Savanier, mais aussi d'un nouveau bijou d'Antonin Bobichon, qui avait déjà émerveillé la Beaujoire.D'une frappe limpide du pied droit, le milieu de terrain nîmois a donné de l'écho au lob époustouflant, de 40 mètres, inscrit par le meilleur passeur de Ligue 1. Mais il a surtout, en fin de match, donné de l'air à son équipe qui avait quelque peu perdu la maîtrise du ballon qu'elle avait eu durant un peu moins d'une heure de jeu. Malgré cela, les locaux ne sont pas parvenus à se créer énormément d'occasions franches, pas aidés par Baptiste Guillaume, timide après avoir subi un violent coup de tête qui lui a ouvert l'arcade.Heureusement, ils n'ont pas souvent été gênés non plus, en tout cas dans leurs trente derniers mètres. Naïm Sliti, positionné comme meneur de jeu dans un milieu de terrain disposé en losange, a pourtant su trouver des espaces dans le dos de la défense nîmoise mais ni Tavares, mutique depuis 20 matchs en Ligue 1, ni la recrue la plus chère de l'histoire du DFCO, Sory Kaba, n'ont été capables de conclure. Pour les hommes d'Antoine Kombouaré, cette troisième défaite consécutive en championnat, puisqu'ils sont désormais largement exposés à la zone de relégation.Après une déviation de Bouanga, Bobichon tente sa chance en demi-volée mais le ballon passe largement à côté du cadre.Sur corner, Savanier dépose le ballon sur la tête de Bouanga, au premier poteau. La reprise est mal ajustée.Une-deux entre Thioub et Guillaume. L'ailier pénètre dans la surface et tente sa chance, excentré à droite. Allain est vigilant.QUEL BUT DE SAVANIER ! SUPERBE ! Ferri récupère le ballon dans son camp et sert son coéquipier. Le meilleur passeur du championnat voit Allain avancé, et, à plus de 40 mètres du but adverse, réussit un incroyable lob. Magnifique.Abeid et décalé côté gauche, dans la surface. Le tir du Dijonnais est facilement capté par Bernardoni.Quelle occasion dijonnaise ! Après une longue séquence de passes, Abeid est servi à gauche et adresse un centre tendu pour Sliti. Le milieu de terrain remise pour Tavares, esseulé devant le but. Le capitaine du DFCO place une reprise de la tête mais Bernardoni réussit une superbe parade.Bouanga percute au milieu de trois joueurs adverses. L'attaquant nîmois frappe à 25 mètres. Allain repousse sur Guillaume, mais sa reprise n'est absolument pas cadrée.A un peu moins de 25 mètres, Sliti tente un coup franc côté ouvert mais le ballon passe juste à côté du poteau droit de Bernardoni.Savanier répond, lui aussi sur coup franc, mais son tir cadré est repoussé par Allain.LE BIJOU DE BOBICHON ! Sur la gauche, Maouassa s'arrache avant de servir son coéquipier. Dans l'axe à 25 mètres, le milieu de terrain des Crocos parvient à se défaire de Lautoa par son jeu de corps avant de décocher une frappe limpide du pied droit. C'est au fond !Savanier botte un coup franc et trouve Ripart, dont le tir de la tête est repoussé par Allain. Dijon se dégage après un cafouillage dans la surface.Le meilleur passeur du championnat sait aussi marquer. Et pas de n'importe quelle manière.a inscrit l'un des buts de l'année, d'un lob de 40 mètres, et cela suffirait à justifier sa présence dans ce Top. Mais le milieu de terrain nîmois a encore été essentiel dans la distribution, et brillant par ses prises de risque qui ont permis de relancer proprement.sait aussi faire le spectacle. Déjà auteur d'un petit bijou il y a cinq jours à Nantes, le Nîmois a récidivé face à Dijon, en fin de match, éliminant Lautoa grâce à son jeu de corps avant d'enchaîner avec une superbe frappe. Comme quelques autres individualités des Crocos, il incarne lui aussi cette équipe spectaculaire.Au coeur d'un effectif qui manque d'aisance technique,continue de se démarquer. L'international tunisien a souvent joué juste, et sa qualité technique lui a permis d'être à l'origine de la plupart des occasions dijonnaises. L'ancien Lillois s'épanouit dans un milieu de terrain disposé en losange mais ses attaquants doivent encore le comprendre.Il faudra encore patienter plusieurs semaines pour émettre un jugement définitif à son sujet. Maisa manqué à peu près tout ce qu'il a tenté, ce vendredi soir. En difficulté sur ses prises de balles, la recrue la plus chère de l'histoire du DFCO a aussi multiplié les mauvais placements. Il a eu beaucoup de mal à se mettre face au but.Difficile de savoir si la blessure qu'il a subie à l'arcade a conditionné la suite de son match. Au-delà de son manque d'engagement,a souvent joué dans le mauvais tempo, incapable de bien suivre les bonnes actions initiées par Bouanga et Thioub. Il a logiquement été remplacé avant l'heure de jeu.Soirée difficile pour. Le latéral bourguignon a beaucoup souffert face à la vitesse de Sada Thioub et aux montées incessantes de Sofiane Alakouch. Trop tendre au duel, il a aussi laissé beaucoup d'espace dans son dos. Le joueur de 27 ans n'a rien pu apporter offensivement et a été exclu en fin de match.M.Miguelgorry a fait le choix de sanctionner rapidement Chafik. Malgré cela, il n'a pas abusé des cartons et a très bien tenu les deux équipes, respectueuses dans l'ensemble.Temps frais – Pelouse en mauvaise état: M.Miguelgorry (: Savanier (28eme) et Bobichon (83eme) pour Nîmes - Aucun pour Dijon: Ferri (35eme) et Landre (58eme) pour Nîmes - Chafik (13eme), Abeid (35eme), Lautoa (55eme) et Haddadi (66eme, 89eme) pour Dijon: Haddadi (89eme) pour DijonBernardoni () – Alakouch (), Briançon (cap) (), Landre (), Maouassa () – Thioub (), Ferri (), Savanier (), Bobichon () – Bouanga () puis Ripart (72eme), Guillaume () puis Alioui (57eme): Valette (g), Harek, Paquiez, Valls, Bozok: B.BlaquartAllain () – Chafik () puis Coulibaly (87eme), Aguerd (), Lautoa (), Haddadi () – Marié (), Balmont () puis Kwon (64eme), Abeid () – Sliti () – Kaba () puis Saïd 72eme), Tavares (cap) (: Runarsson (g), Bouka Moutou, Keita, Amalfitano: A.Kombouaré