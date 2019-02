OM : Une célébration pour chambrer Edinson Cavani (PSG) ?

BUUUUT | Siphesihle Mkhize (Afrique du Sud) marque son penalty! Nigeria - Afrique du Sud [0-0] 3-5 #NGARSA #TotalAFCONU20 pic.twitter.com/dFHtkQNAsZ — CAF (FR) (@caf_online_FR) 16 février 2019

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCONU20 #NGARSA pic.twitter.com/8hLkPKWn2n — CAF (FR) (@caf_online_FR) 16 février 2019

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #NGARSA #TotalAFCONU20 pic.twitter.com/LcRVhgmpFl — CAF (FR) (@caf_online_FR) 16 février 2019

Ce samedi à Niamey, c’estqui a terminé laavec le sourire. En effet, les 'se sont adjugés la médaille de bronze aux dépens du, à l'issue de la séance des tirs au but (). Comme au premier tour, l'opposition entre les deux équipes anglophones s'était achevée sur un score nul et vierge (0-0). Devant un stade vide, les Sud-Africains ont donc terminé sur une meilleure note qu'il y a deux ans, quand ils avaient échoué lors de cette même "petite finale", face à la. Quant aux, septuples vainqueurs de l’épreuve, ils ne retrouvent pas le Top 3 continental de la catégorie, après l'avoir occupé sans interruption entre 2005 et 2015. A lire aussi >> Niger 2019: le classement des buteurs Il convient de rappeler également que ce duel était sans enjeu puisque les deux sélections ont déjà validé leur billet pour leen compagnie des deux finalistes, leet le, qui croiseront le fer dimanche au même stade à 15h30 gmt.