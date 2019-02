Paris donne des nouvelles de Neymar

Après avoir été mené 2-1 par Schalke 04, Manchester City a fini par faire la différence sur des buts de Leroy Sané et Raheem Sterling. Les Citizens ont eu très chaud, mais l’essentiel a été assuré ce mercredi soir.

Oczipka -

8 - Leroy Sané has been directly involved in eight goals in his last seven appearances in all competitions for Manchester City (three goals, five assists). Comeback. pic.twitter.com/sqCtmGwW2q

1 - Man City have come from at least one goal behind at half-time in a Champions League away game for the first time since December 2015 (winning 4-2 v Borussia Mönchengladbach). Recovery.