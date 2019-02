Poussé dehors par Monaco, le Diable Rouge Youri Tielemans se confie

Prêté par Monaco à Leicester lors du Mercato d'hiver, le milieu de terrain international belge Youri Tielemans ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Actuellement prêté par Monaco, le milieu de terrain international belge Youri Tielemans (21 ans) n’exclut pas de prolonger l’aventure avec Leicester City, même si cette expérience a surtout pour objectif de gonfler sa valeur sur le marché anglais. Lié jusqu’en juin 2022 avec le club de la Capitale, l’ancien Anderlechtois pourrait rester chez les Foxes la saison prochaine. « Pourquoi pas, a expliqué le Diable Rouge au Leicester Mercury.J’ai manqué quelques matchs en première partie de saison, mais je veux jouer et je ne suis pas le genre de personne qui veut être dans un grand club pour s’asseoir sur le banc. Moi, je veux jouer. Leicester m’a donné cette opportunité. Je suis là en prêt. Je veux donc jouer et je ne m’inquiète pas de la suite. »N'entrant pas dans les plans de Leonardo Jardim, Youri Tielemans revient sur les conditions de son départ lors du Mercato d’hiver, a indiqué le natif de Sint-Pieters-Leeuw. « Je savais que ma seconde saison à Monaco serait meilleure. Malheureusement, l’équipe n’a pas été au mieux et nous avons eu des problèmes. Personnellement, j’ai fait des bons matchs et d’autres mauvais mais, c’est normal. Il y a eu un changement d’entraîneur et ils ont voulu modifier l’équipe.et ils m’ont dit que j’étais un joueur qu’ils voulaient remplacer, que le meilleur pour moi était de trouver une nouvelle expérience ailleurs. Cela m’a convenu et Leicester était intéressé. » Et plus si affinités ?