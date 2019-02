PSG : Une flopée d’absents contre Montpellier

Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, sera privé de plusieurs éléments pour l’affiche de mercredi soir face à Montpellier (match en retard de la 17eme journée de Ligue 1).

Présent ce mardi en conférence de presse, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de l’infirmerie parisienne, et il faut s’attendre à un onze inédit pour l’affiche de mercredi soir face à Montpellier (match en retard de la 17eme journée de Ligue 1). En effet, le technicien allemand sera privé de Neymar , Thomas Meunier, Edinson Cavani, Thiago Silva, Leandro Paredes et peut-être Juan Bernat lors de cette rencontre contre les Héraultais. « C’est exceptionnel, a indiqué le successeur d’Unai Emery. On doit gérer le minutes, ce n’est pas facile. On doit trouver une solution pour les matchs de Montpellier et Nîmes. On prépare seulement Montpellier et Nîmes avec les docteurs, kinés et les joueurs.On doit trouver des solutions. Nous sommes ici pour ça. L’esprit de l’équipe est exceptionnel, cela nous aide. Ils sont ici avec le bon état d’esprit, surtout dans cette période. C’est un peu usant mais les gars aiment jouer, gagner des compétitions. Demain, c’est une autre occasion de le montrer. On joue trois matchs au Parc, c’est très bien. Il n’y aura pas de voyages. On doit trouver une balance pour régénérer les corps. On ne peut pas attendre trop des joueurs, juste faire des petites sessions avec des analyses vidéos. »