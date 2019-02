RD Congo : Le TP Mazembe domine DCMP et s'envole en tête du championnat !

Caen restait sur cinq défaites consécutives en L1, Strasbourg en avait concédé deux en quatre jours. Chacune à leurs doutes, les deux équipes ont livré un match peu rythmé et d’un très faible niveau technique dimanche, qui s’est soldé sur un logique nul sans but (0-0).

Caen

Strasbourg

Le Racing ne décroche pas définitivement dans la course à l’Europe, même s’il grimpe provisoirement à la 8eme place du championnat.L’aspect comptable, c’est tout ce que les entraîneurs pourront retenir de cet après-midi où rien n’allait vraiment, y compris l’ambiance feutrée et la pelouse difficile de Michel d’Ornano. Certes, Caen pourra se féliciter d’avoir réduit au silence la 3eme attaque de L1 pour réaliser son premier clean-sheet depuis la 13eme journée, pour la première sortie depuis l’arrivée de Rolland Courbis aux côtés de Fabien Mercadal . Mais ça s’est fait au détriment d’une animation offensive quasi inexistante.Le Racing d’il y a deux semaines, qui marchait sur l’eau, aurait probablement croqué ce Malherbe sans idées ni inspiration. Mais les deux récents revers contre Angers (1-2) et Saint-Etienne (2-1) ont douché l’enthousiasme de Strasbourgeois bien plus timorés pour le coup. Ils se contenteront troutefois de ce point qui les relance avant un enchaînement de quatre matchs contre des membres du Top 10 (Lille, Nice, Lyon , Nîmes) avant la trêve internationale puis la finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp. Les Caennais sont eux toujours convalescents, et le calendrier ne va pas s’arranger dans les prochaines semaines (Toulouse, PSG , Rennes et Saint-Etienne, avec aussi Lyon en Coupe de France). Mais ils vont au moins un peu mieux qu’après deux revers qui avaient fait très mal dans les têtes, dont le dernier contre Nantes à domicile et en supériorité numérique pendant unne heure. Un premier pas vers la guérison.En deux passes, Caen repart de son camp avec au départ Armougom pour C.Ninga. L’attaquant normand se met dans le sens du jeu sur son contrôle et lance dans la profondeur Khaoui, parti dans le dos de P.Martinez. Le joueur prêté par l’OM se présente face à Sels dans un angle bouché et bute sur le gardien strasbourgeois.Suite à un service d’Ajorque, Thomasson prend sa chance de 25 mètres et enroule sa frappe du droit. Ce n’était a priori pas cadré, mais B.Samba assure en mettant sa main en opposition. Sur le corner qui suit, Prcic hérite du ballon au second poteau et feinte le tir avant d’enrouler vers le second poteau. Ça passe juste au-dessus de la lucarne.Attaque rapide des Strasbourgeois, avec Liénard qui ouvre sur la gauche pour Ajorque. L’attaquant du Racing temporise avant de centrer au second poteau pour Corgnet, dont la reprise de la tête oblige B.Samba à une belle envolée sur la droite pour capter le ballon.Lancé par I.Sissoko, Mothiba se joue d’I.Diomandé d’une feinte de frappe et enchaîne sur un tir enroulé que Baysse revient contrer. Ça revient sur Y.Fofana, qui résiste à Sankoh pour déclencher une demi-volée puissante. C’est repoussé par un B.Samba bien placé.Servi par I.Diomandé, Guilbert déboule sur la droite pour adresser un centre plongeant vicieux. Beauvue coupe la trajectoire au premier poteau pour reprendre du droit. Ça ne prend pas le direction du cadre, mais Sels se détend quand même sur sa gauche pour assurer le coup et prolonger le ballon en corner.n’est à Strasbourg que depuis trois semaines, mais c’est comme s’il était là depuis le début de la saison. L’international bosnien a régalé en sentinelle, avec la qualité de ses orientations de jeu et sa maîtrise technique, dans les petits espaces comme sur les longs ballons. Du travail bien fait aussi à la récupération.Impeccable au cœur de la défense à trois de Caen, qui a bien neutralisé la 3eme meilleure attaque de L1 avant le coup d’envoi de la journée, DJIKU est clairement le Normand qui a dégagé le plus de sérénité dans le marasme actuel. Solide défensivement, il s’est même permis des facéties techniques.Ce n’est pas queait dû réaliser des exploits pour valider son premier clean-sheet en championnat depuis le 11 novembre, mais le gardien de Caen est bien intervenu sur les quelques situations chaudes dans sa surface. Un calme qui contagieux pour ses partenaires.Très effacé dans l’entrejeu,n’a absolument pas pesé sur les événements et son manque de mobilité s’est révélé criant. Il a offert un minimum de solutions à ses partenaires et a mal utilisé les ballons touchés, en vendangeant surtout la meilleure occasion du match pour Malherbe.Comme le joueur prêté par l’OM, CORGNET a peiné à se mettre en évidence, dans son rôle d’attaquant de soutien derrière Ajorque. Il a manqué de justesse technique dos au but et il n’a pas suffisamment bougé pour créer le désordre dans la défense normande. Trop de déchet dans l’ensemble.Autant Ninga a fait des différences par sa vitesse, même s’il a régulièrement manqué de vista pour mieux se servir de ses accélérations, autant CRIVELLI n’a tout simplement pas existé. Il a essayé d’imposer un duel physique à la défense de Srasbourg, sans réussite, et s’est encore montré très brouillon.Thomas Léonard a réalisé deux périodes bien distinctes, avec des coups de sifflet à outrance en première période avant de tomber dans un laxisme parfois coupable par la suite. Une copie moyenne au final, et il n’a pas participé à laisser vivre un match qui avait besoin de rythme.Temps agréable - Pelouse moyenne: M.Léonard (: Aucun: I.Sissoko (38eme), P.Martinez (45eme) et Ajorque (68eme) pour Strasbourg: AucuneB.Samba () - Guilbert (), Gradit () puis I.Diomandé (79eme), Baysse (), Djiku (), Armougom () - Khaoui () puis Sankoh (71eme), Oniangue (cap) (), Fajr () - Crivelli () puis Beauvue (75eme), C.Ninga (: Zelazny (g), A.Mbengue, Bammou, Tchokounté: F.MercadalSels () - Caci (), Mitrovic (cap) (), P.Martinez () - Lala (), I.Sissoko (), Prcic (), Liénard () - Thomasson () puis Y.Fofana (75eme) - Corgnet () puis Mothiba (66eme), Ajorque () puis N.Da Costa (85eme): Bi.Kamara (g), Ndour, A.Gonçalves, Grandsir, N.Da Costa: T.Laurey