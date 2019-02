Real Madrid : Vers un départ de taille cet été ?

Le PSG aime décidément les matchs de milieu de semaine. Huit jours après avoir donné une leçon tactique à Manchester United en Ligue des Champions (0-2), il a brillé dans un tout autre registre ce mercredi.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (17eme journée, match en retard) / PSG - MONTPELLIER : 5-1

PSG

Montpellier

Les Parisiens ont atomisé Montpellier (5-1), pourtant 2eme meilleure défense de L1 avant de se rendre au Parc des Princes, dans une rencontre complètement folle où les attaques ont fait feu de partout.Le MHSC reste 6eme après cette rencontre qui remet à jour son calendrier. Tout en plombant sa différence de buts qui figurait parmi les meilleures des candidats à l’Europe.Sur le papier, ce match en retard casé en semaine, en même temps que la Ligue des Champions, n’était pas forcément le plus alléchant possible. Encore moins à la vue des statistiques des deux équipes, qui affichaient les deux défenses les plus solides de France. Mais les débats se sont révélés hyper débridés, le ballon allant d’un camp à l’autre et les occasions franches se multipliant sur les deux buts (32 tirs tentés, 13 cadrés au total).Même si leur défense s’est retrouvée exposée comme rarement ces dernières semaines, en particulier dans les couloirs. Ils ont toutefois davantage maîtrisé leurs temps faibles, grâce à leur possession de balle à 60%, et ont profité des espaces ouverts partout sur le terrain avec leur vitesse de courses et d’exécution pour faire mal régulièrement au MHSC.Les Montpelliérains ont eu le mérite de rester longtemps dans le match, revenant notamment au score après avoir concédé le premier but. Ils pensaient même rentrer aux vestiaires à la mi-temps à égalité, avant qu’Angel Di Maria ne redonne l’avantage aux siens d’un maître coup-franc pour répondre à celui de Florent Mollet A la fois parce qu’ils se livraient tous azimuts offensivement et parce qu’ils ont manqué de réussite, des déviations malheureuses trompant à trois reprises Benjamin Lecomte . Ils ont aussi explosé physiquement, à force de ne pas réussir à calmer le rythme effréné imposé par les Parisiens. Ils ne pouvaient tout simplement pas rivaliser à ce jeu-là. Le score, très sévère au coup de sifflet final, reflète bien ça.Skuletic récupère un ballon qui traîne aux abords de la surface parisienne, se faufile entre Kurzawa et Marquinhos et enchaîne sur une frappe entre les jambes de Kehrer . Buffon réalise un arrête réflexe en se couchant vite sur sa droite. Sur le corner qui suit, Mollet tente dans un deuxième temps un centre-tir que le gardien du PSG, vigilant à son premier poteau, repousse avec l’aide de son montant.Mbappé fixe sur la gauche et retrouve Draxler , qui envoie une passe puissante vers Di Maria. L’Argentin dévie en une touche à Nkunku, qui lui remise sans contrôle dans un tout petit espace. Di Maria est gêné dans son tir par Hilton, mais oblige tout de même Lecomte à se détendre sur sa gauche pour prolonger en corner.Au départ un échange entre Mbappé et Draxler, qui lance sur la gauche Kurzawa, dont le centre puissant est dévié du bout des doigts par Lecomte. Kehrer récupère le ballon au second poteau et sert en retrait D.Alves, qui ajuste son centre pour Kurzawa. Le latéral du PSG coupe la trajectoire devant P.Mendes et place au point de penalty une reprise décroisée de la tête dans le petit filet opposé.Mollet lance sur la droite Aguilar , qui déborde pour fixer la défense parisienne avant de retrouver son partenaire en retrait. L’ancien Messin déclenche le tir dans un angle fermé et bute sur un Buffon bien placé. Kimpembe lui remet ensuite le ballon de la tête.Suite à une belle relance parisienne, Nkunku hérite du ballon dans le rond central et lance Di Maria à la limite du hors-jeu. L’Argentin se présente seul et joue son duel avec Lecomte, au lieu éventuellement de servir Mbappé qui arrivait à toute vitesse dans son dos. Le gardien du MHSC s’impose sur la frappe du droit d’ADM. Verratti commet la faute sur Skhiri à l’entrée de la surface parisienne. Depuis l’angle droit, Mollet le frappe directement et surprend Buffon, qui repousse le ballon des deux poings. Mais il a franchi la ligne de but pour quelques centimètres, l’arbitre accordant le but avec l’aide de la goal-line technology.Mollet écarte sur la droite pour Aguilar, qui a tout son temps pour ajuster son centre vers Skuletic. Seul à sauter, l’attaquant montpelliérain remise aisément pour D.Le Tallec, seul aux six mètres. Mais la reprise du gauche du milieu du MHSC file directement sur Buffon, bien placé.Coup-franc pour le PSG pour une faute d’Hilton sur Mbappé. A plus de 30 mètres, Di Maria envoie une frappe enroulée et puissante du gauche qui va se loger dans la première lucarne de Lecomte, légèrement trop court. Le ballon franchit la ligne de but après avoir frappé la barre.Nkunku récupère un ballon dans son camp et transperce le bloc montpelliérain plein axe. Il fixe la défense pour transmettre dans le dos à Draxler, dont la frappe du gauche est légèrement trop décroisée. Battu, Lecomte est tout heureux de voir le cuir lécher son poteau.Nkunku trouve plein axe Di Maria, qui délivre un petit ballon parfait dans le dos de la défense montpelliéraine pour Mbappé. Ce dernier se l’emmène sur son contrôle et enchaîne rapidement sur un tir croisé qui prenait la direction du petit filet et que Lecomte sort magnifiquement.Corner pour Montpellier. Depuis le côté gauche, Mollet enroule son centre, qu’Hilton coupe au premier poteau de la tête. Buffon s’envole pour enlever le ballon, qui filait sous sa transversale.Verratti joue vite un coup-franc vers Kurzawa, servi d’un long ballon dans le dos de la défense montpelliéraine. Le latéral du PSG remise de la tête pour Mbappé, qui accélère pour pousser le ballon au fond au second poteau. Mais le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu de Kurzawa au départ.Verratti gratte un ballon aux abords de la surface du MHSC dans les pieds de Skuletic et lance l’attaque rapide du PSG. Draxler file tout seul et fixe la défense héraultaise avant de servir Choupo-Moting , qui bat Lecomte d’un petit ballon piqué. Mais le but est encore refusé, pour un hors-jeu de l’attaquant camerounais.Corner pour le PSG. Draxler enroule son centre depuis la gauche et Skuletic s’impose dans un premier temps dans les airs. Mais le ballon traîne toujours dans la surface et Nkunku est le seul à sauter pour le remettre dans une zone dangereuse, où l’attaquant du MHSC dévie malencontreusement dans son propre but.Sambia décale sur la droite Aguilar, qui recentre en une touche pour son équipier. Sa frappe est ralentie par Verratti et le ballon atterrit sur Skuletic, qui déclenche le tir en pivot. Marquinhos le touche et Buffon, sur le reculoir, est tout proche d’être pris à contre-pied. Mais le gardien du PSG stoppe le ballon juste devant sa ligne.Action rondement menée par les Parisiens, avec Choupo-Moting qui remise Nkunku, qui lance Kurzawa en une touche. Le latéral du PSG centre au cordeau pour Mbappé, qui coupe la trajectoire devant Hilton. Mais il ne fait qu’effleurer le ballon et c’est bien le capitaine du MHSC qui trompe son propre gardien.Sur le coup d’envoi, Kurzawa gratte le ballon et échange avec Choupo-Moting d’un une-deux supersonique. Il sert ensuite Mbappé, qui temporise pour enrouler sa frappe depuis l’entrée de la surface. Hilton est sur la trajectoire, mais ne fait que dévier le ballon, qui lobe Lecomte set se loge dans sa lucarne opposée.Lancé par Choupo-Moting, Kurzawa déboule encore sur la gauche à pleine vitesse. Il sert au bon moment Mbappé, qui se jette pour pousser le ballon au fond aux six mètres. Mais sa reprise est mal assurée et l’attaquant des Bleus manque le cadre de près.Mollet hérite d’un dernier ballon aux abords de la surface parisienne. Le milieu offensif de Montpellier repique sur son pied gauche et prend sa chance. Buffon enlève le ballon au pied de son poteau en se couchant bien. KURZAWA a fait mieux que le job pour sa première titularisation en L1. Saignant offensivement, multipliant les débordements sur son côté il a ouvert le score d’une action d’attaquant avant de délivrer une passe décisive et de provoquer le but contre son camp d’Hilton. Pas toujours impeccable défensivement, mais l’ancien Monégasque a rappelé qu’il était une solution derrière Bernat.enchaîne les prestations de haut niveau dans des rôles inhabituels pour lui. Repassé à un poste de sentinelle après deux matchs comme milieu droit, le Brésilien a affiché une énorme activité dans l’entrejeu et a lancé les siens en offrant le premier but à Kurzawa. Solide aussi en latéral droit lors de la seconde période, même si son déficit de vitesse s’est vu par instants. BUFFON ne s’attendait certainement pas à être aussi sollicité pour la réception de Montpellier. Auteur de gros arrêts réflexes sur deux tentatives de Skuletic au cœur de la surface, il a simplement été battu sur un beau coup-franc de Mollet. Et encore, ça s’est joué à quelques centimètres. Oui, papy fait de la résistance, et même mieux que ça. CONGRE a pris l’eau. Passé à la droite d’Hilton suite à la sortie sur blessure de P.Mendes, l’ancien Toulousain n’a pas joué son rôle de cale derrière Aguilar et a laissé des boulevards dans lesquels les Parisiens se sont engouffrés, en particulier Kurzawa. Ce n’est pas un hasard si le PSG a insisté de son côté. Pour couronner le tout, il s’est fait humilier par Mbappé en fin de match.Autant Mollet et Skuletic étaient dans un bon soir, autant LABORDE n’était pas très inspiré. Il a enchaîné les mauvais choix, prenant le parti de tirer quand il devait passer et inversement. Si lui aussi avait su profiter du laxisme défensif du PSG ce mercredi, la soirée aurait pu tourner autrement pour Montpellier. D.LE TALLEC a vécu un match difficile dans l’entrejeu, où il a montré un déchet inhabituel dans les transmissions. Il a aussi vendangé une énorme opportunité de donner l’avantage à Montpellier en première période, ce qui aurait modifié la physionomie des débats. Certainement l’une de ses prestations les moins abouties de la saison.François Letexier n’a pas toujours démontré une grande justesse dans sa lecture du jeu, avec des coups de sifflet à l’envers. Il a néanmoins rendu une copie sans erreur majeure, avec notamment deux buts refusés à raison avec l’aide de son assistant pour une position de hors-jeu. Des avertissements sortis à bon escient et de l’intelligence pour laisser jouer sur certaines séquences. Une petite faute en accordant à tort un corner amenant le troisième but du PSG.Temps frais - Pelouse excellente: M.Letexier (: Kurzawa (13eme), Di Maria (45eme+1), Nkunku (73eme), Hilton (78eme csc) et Mbappé (79eme) pour le PSG - Mollet (31eme) pour Montpellier: D.Alves (64eme) et Verratti (67eme) pour le PSG - Oyongo (59eme) pour Montpellier: AucuneBuffon () - Kehrer () puis M.Diaby (81eme), Marquinhos (cap) (), Kimpembe (), Kurzawa () - D.Alves () puis Dagba (77eme), Verratti () - Nkunku (), Draxler (), Di Maria () puis Choupo-Moting (68eme) - Mbappé (: Areola (g), N’Soki, Toufiqui: T.TuchelLecomte () - P.Mendes () puis Cozza (19eme /), Hilton (cap) (), Congré () - Aguilar (), Skhiri (), D.Le Tallec () puis Lasne (79eme), Oyongo () - Laborde (), Skuletic () puis Sambia (74eme), Mollet (: Bertaud (g), Piriz, Boutobba, S.Camara: M.Der Zakarian