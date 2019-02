Rendez-vous Juventus - Ruben Dias (Benfica)

La CAF a infligé une amende et un huis clos à Ismaïly, donnant également aux Egyptiens match perdu par forfait face au Club Africain.

. Le jury disciplinaire de l'instance a accordé les trois points de la victoire aux Tunisiens dans cette rencontre de la deuxième journée du groupe C qui avait été interrompue définitivement à six minutes de son terme suite à une série d'incidents de tribunes. Réintégrée après avoir été disqualifié dans un premier temps, la formation égyptienne devra en outre s'acquitter d’uneet se voit infliger deux matchs à huis clos (dont un avec sursis). Ismaïly disputera ses deux matchs aller et retour de la Ligue des Champions face aux Algériens du CS Constantine les 23 février et 2 mars prochains.Suite à cette décision,1. TP Mazembe, 7 pts (+7). 2. CS Constantine, 6 pts (2 matchs, +4). 3. Club Africain, 3 pts (+2). 4. Ismaïly, 0 pt (2 matchs, -5).