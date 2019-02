Rolland Courbis arrive à Caen comme conseiller de Fabien Mercadal

Sans poste d’entraîneur depuis trois ans, Rolland Courbis débarque à Caen en qualité de conseiller de Fabein Mercadal, le coach de Malherbe, selon les informations de L’Equipe. La première étape vers un changement sur le banc ?

Courbis était déjà « conseiller » à Rennes avant d’être nommé entraîneur

Après avoir proposé ses services à Dijon suite au départ d’Olivier Dall’Oglio, Rolland Courbis devrait bien retrouver un poste en L1. Le technicien français de 65 ans est tout proche de s’engager avec Caen, selon les informations de L’Equipe. Il ne remplacera pas Fabien Mercadal, mais intégrera le staff technique en qualité de « conseiller » du coach normand. Possiblement une première étape vers une solution plus radicale, puisque l’ancien entraîneur du Paris FC n’a pas rempli l’objectif fixé par ses dirigeants avant la série en cours de trois matchs en une semaine.Contacté ce jeudi, d’après L’Equipe, Courbis serait déjà quasiment tombé d’accord avec l’état-major caennais et sa mission pourrait débuter dès samedi, à la veille du prochain match de championnat.Très expérimenté, avec plus de 30 ans de carrière et de nombreux clubs à son CV, celui qui est consultant pour RMC Sport n’est plus un employé par un club depuis près de trois ans.Un poste dont il avait hérité une semaine après sa nomination comme « conseiller » du président René Ruello, dans la foulée de son départ de Montpellier. « Je vais faire le maximum pour aider Philippe, sans pour autant dépasser mes fonctions, ce qui affaiblirait son autorité, avait-il alors expliqué à RMC. Je ne vais pas faire à Philippe ce que je n’aimerais pas qu’on me fasse, à savoir interférer, être lourd, pesant, me retrouver dans le vestiaire, dans les causeries. J’observerai les entraînements, je donnerai mon point de vue à Philippe en tête-à-tête, confidentiellement. Il en fera ce qu’il en voudra. » La suite est connue. D’où les doutes légitimes à avoir quant à l’avenir à court terme de Mercadal sur le banc de Caen.