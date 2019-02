TP Mazembe: Issama Mpeko va passer sur le billard

DĂšs le tirage au sort, l’affiche a fait causer. L’AtlĂ©tico Madrid et la Juventus Turin qui se retrouvent dĂšs les 8emes de finale de la Ligue des Champions (match aller ce mardi 21h00 au Wanda Metropolitano), c’est la confrontation de deux cousins sur la scĂšne europĂ©enne.





AtlĂ©tico - Juventus, c’est un favori qui va sauter









Griezmann-Morata vs Ronaldo-Dybala









Simeone vs Allegri, une passionnante partie d’échecs









Le Wanda Metropolitano, l’une des plus belles ambiances d’Espagne





Deux Ă©quipes rĂ©putĂ©es pour leur soliditĂ© dĂ©fensive et leur rĂ©alisme tactique avant tout. Sur le papier, il y a tous les atouts pour s’ennuyer devant cette rencontre. Et pourtant, c’est un duel Ă ne surtout pas manquer. Voici pourquoi dans une liste non-exhaustive.L’AtlĂ©tico Madrid et la Juventus Turin, ce sont quatre finales de Ligue des Champions sur les cinq derniĂšres saisons. Ce sont 8 trophĂ©es europĂ©ens Ă leur palmarĂšs (3 pour les Colchoneros et 5 pour les Bianconeri). Chacun pour leurs raisons, ils rĂȘvent d’une Ă©popĂ©e et ont tout mis en Ɠuvre pour se donner le maximum de chances d’atteindre cet objectif. Tenant du titre de la Ligue Europa, l’AtlĂ©tico rĂȘve d’une finale qui se disputera dans son stade, au Wanda Metropolitano, le 1er juin prochain et a ainsi dĂ©pensĂ© plus de 120 millions d’euros en transferts pour se renforcer. Et ça sans compter l’éventuelle option d’achat pour Alvaro Morata. La Juve en a claquĂ© 100 sur le seul Cristiano Ronaldo l’étĂ© dernier, dans l’espoir que l’attaquant portugais la fasse enfin franchir la derniĂšre marche qui la sĂ©pare d’un titre suprĂȘme qu’elle attend depuis 1996. Et comme CR7 a fĂȘtĂ© ses 34 ans dĂ©but fĂ©vrier, le temps presse pour le retour sur investissement. L’AtlĂ©tico et la Juve ont ainsi fait de la Ligue des Champions un objectif prioritaire et crĂ©dible cette saison. En voir disparaitre un dĂšs les 8emes de finale changera la donne pour la suite.Sur le papier, les deux duos figurent parmi les plus sĂ©duisants d’Europe. Antoine Griezmann et Alvaro Morata ne sont coĂ©quipiers que depuis trois semaines, mais ils ont dĂ©jĂ affichĂ© une complicitĂ© intĂ©ressante par sĂ©quences. Avec Ă la clĂ© une passe dĂ©cisive du second pour le premier le week-end dernier lors de la poussive victoire de l’AtlĂ©tico sur le terrain du Rayo Vallecano (0-1). Pour eux, le duel sera d’autant plus particulier que Griezmann s’est souvent retrouvĂ© en concurrence avec Cristiano Ronaldo en Liga et que Morata s’est rĂ©ellement rĂ©vĂ©lĂ© lors de ses deux saisons Ă la Juventus. Les Turinois disposent eux en CR7 et Paulo Dybala d’une doublette complĂ©mentaire, qui brille avant tout en Ligue des Champions cette saison. AnnoncĂ© sur le dĂ©part lors du prochain Mercato estival, l’Argentin a des choses Ă prouver, quand le Portugais a rĂ©guliĂšrement brillĂ© contre l’AtlĂ©tico (22 buts inscrits en 29 confrontations). Un sacrĂ© duel Ă venir entre ces deux duos.Il n’y a pas besoin d’une flopĂ©e de buts et d’occasions en sĂ©rie pour rendre un match intĂ©ressant Ă suivre. En l’occurrence, le duel que se livreront les deux entraĂźneurs sera tout aussi passionnant que la façon dont les joueurs animeront la rencontre sur le terrain. MaĂźtres tacticiens qui ont dĂ©jĂ rĂ©ussi de nombreux coups, Diego Simeone et Massimiliano Allegri ne devraient pas surprendre par leurs compositions d’équipes. En revanche, c’est par leurs options tactiques et leurs choix pour contrecarrer les forces de l’adversaire tout en insistant sur les qualitĂ©s de leurs effectifs respectives qu’ils influeront sur le dĂ©roulement du match. Leur coaching en cours de partie pourrait aussi jouer un rĂŽle dans le rĂ©sultat final. Une chose est dĂ©jĂ certaine, tout ce qu’ils rĂ©aliseront ne sera pas neutre.Avant d’accueillir la finale, le Wanda Metropolitano dĂ©couvrira mercredi les matchs Ă Ă©limination directe de Ligue des Champions, l’AtlĂ©tico n’ayant pas franchi la phase de groupes la saison passĂ©e, sa premiĂšre dans son nouvel Ă©crin. Bien Ă©videmment, ce stade flambant neuf de 68 000 places n’a pas le charme et l’histoire de Vicente-Calderon, lieu de nombreux exploits europĂ©ens des Colchoneros ces derniĂšres annĂ©es. Mais son architecture et sa configuration devraient parfaitement retranscrire l’une des plus belles ambiances d’Espagne, voire d’Europe. Mine de rien, ce n’est sĂ»rement pas un hasard si l’AtlĂ©tico n’y a perdu qu’une fois toutes compĂ©titions confondues cette saison. C’est la preuve qu’il s’y sent dĂ©jĂ comme chez lui et que la Juventus doit craindre autant ce dĂ©placement que si c’était Ă Vicente-Calderon.