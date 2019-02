Efficace à défaut d’avoir été impérial, Bordeaux a pris le meilleur sur Toulouse dans le derby de la Garonne ce dimanche (2-1). Les Girondins mettent un terme à une série de quatre défaites de rang toutes compétitions confondues.

L1 (25eme journée) / BORDEAUX – TOULOUSE : 2-1

Bordeaux

Toulouse

Une entame canon, un finish convaincant, et… pas grand-chose d’autre, ou si peu. Voilà comment résumer de manière très synthétique - et un brin provocatrice - la prestation de Bordeaux à l’occasion de la réception de Toulouse ce dimanche. Mis sur orbite par l’ouverture du score précoce de Toma Basic (2eme), les Girondins ont ensuite adopté une posture attentiste, laissant aux visiteurs le soin de faire le jeu. Dominés pendant de longues minutes, les joueurs de Ricardo et d’Eric Bedouet ont logiquement fini par céder, sur une reprise à bout portant signée Yannick Cahuzac (70eme). Mais les Marine et Blanc, qui en avaient encore sous le capot, ont remis un coup d’accélérateur et ont marqué un deuxième but (et quel but !) sur leur deuxième occasion nette du match, par l’intermédiaire de Jimmy Briand (83eme). Le FCGB n’a pas forcément régalé ses supporters lors de ce derby de la Garonne. Mais son réalisme lui a suffi pour l’emporter (2-1) et mettre un terme à une série noire de quatre revers d’affilée toute compétitions confondues.Les regrets, c’est du côté de Toulouse qu’il faut aller les chercher. Cueillis à froid à cause d’un oubli de marquage, les Violets ont couru après le score durant plus d’une heure avant d’enfin trouver la faille. Plus fringants que leurs hôtes, Max-Alain Gradel et ses coéquipiers ont insisté afin d’arracher les trois points. Sauf que l’issue du match a basculé en faveur de leurs adversaires. Un scénario un peu cruel certes, mais qui a le mérite de mettre en évidence les limites toulousaines du moment. Les hommes d’Alain Casanova paient en effet au prix fort leur manque de rigueur défensive et leurs lacunes à la finition, à l’image des grosses occasions non converties par Yaya Sanogo (26eme) et Steven Moreira (35eme). Des carences qui expliquent en grande partie la mauvaise période actuellement traversée par le TFC (cinq rencontres sans succès toutes compétitions confondues). Et empêchent le club de la Ville rose (15eme) de prendre réellement ses distances vis-à -vis de la zone rouge.Bordeaux ouvre le score ! Depuis le côté gauche, François Kamano centre vers le second poteau. Libre de tout marquage, Toma Basic bat Baptiste Reynet de la tête !Quelle occasion pour Toulouse ! Après une belle récupération de Kelvin Amian, Ibrahim Sangaré lance Yaya Sanogo dans le dos de la défense girondine. L’attaquant haut-garonnais se présente face à Benoît Costil mais son tir passe juste à côté du cadre !Corentin Jean adresse un centre en direction de Steven Moreira qui, esseulé, s’élève afin de reprendre le ballon de la tête à hauteur de six mètres. Ce n’est pas cadré !Le TFC égalise ! Après un coup-franc excentré tiré par Jimmy Durmaz, le ballon navigue dans la surface et arrive sur Yannick Cahuzac, qui reprend du droit. Benoît Costil est battu !Les Girondins repassent devant ! Au duel avec Toma Basic, Yannick Cahuzac remet le ballon plein axe à l’entrée de la surface. Jimmy Briand ne se pose pas de questions et trompe Baptiste Reynet d’une belle volée en extension du gauche !Au placard pendant la quasi-totalité de la phase aller, Tomaa montré qu’il pouvait être bien plus qu’un simple faire-valoir. Le Croate a ouvert le score en tout début de partie (2eme) et est indirectement impliqué sur le deuxième but de sa formation (83eme). Son apport dans le jeu a également été très intéressant.Du haut de ses 33 ans, Jimmyn’est certes plus aussi vif ni endurant que par le passé. Mais l’international français n’a pas perdu son sens du but. C’est lui qui, d’une remarquable reprise en extension, a offert la victoire au FCGB (67eme). Précieux dans le repli défensif quand les Violets dominaient.Le retour à la compétition de Kelvinconstitue incontestablement un gros point positif pour les Haut-Garonnais. Solide défensivement, le latéral toulousain a été très présent dans le couloir droit, où son entente avec Corentin Jean a donné du fil à retordre à Driss Trichard.On est en droit d’en attendre plus de la part de. Aligné au poste de meneur de jeu, le jeune Espagnol n’a pas su faire la différence par sa vision du jeu et a en outre perdu quelques ballons face aux rugueux milieux bordelais. Remplacé par Jimmy Durmaz (52eme).Baptême du feu compliqué pour Josh. Transfuge de Sunderland, l’attaquant anglais n’a pas été à la fête pour sa première titularisation en Ligue 1. Discret et rarement trouvé dans de bonnes conditions, il n’a jamais inquiété Baptiste Reynet. Remplacé par Andreas Cornelius (67eme).François Moubandjé et Issiaga Sylla étant absents, Stevena dû dépanner sur le côté gauche de la défense. L’ancien Lorientais n’a pas paru très à son aise et a peiné à apporter le surnombre en attaque. Et lorsque cela a été le cas, il n’a pas cadré sa tentative (35eme).M.Ben El Hadj a su faire respecter l’ordre dans ce derby. L’arbitre a décidé de faire preuve de clémence en ne sortant aucun avertissement après un curieux accrochage entre Steven Moreira et Sergi Palencia.Temps ensoleillé – Pelouse en bon état: M.Ben El Hadj (: Basic (2eme), Briand (83eme) pour Bordeaux - Cahuzac (70eme) pour Toulouse: Palencia (68eme), Jovanovic (77eme) pour Bordeaux - Cahuzac (29eme), Sangaré (38eme) pour Toulouse: AucuneCostil (cap) () – Palencia (), Koundé (), Jovanovic (), Trichard () – Otavio (), Basic () puis Adli (86eme), Tchouaméni () – Briand () – Maja () puis Cornelius (67eme), Kamano () puis De Préville (76eme): Poussin (g), Lewczuk, Poundjé, Plasil: E.BedouetReynet () – B.Diakité () puis Leya Iseka (87eme), Shoji (), Amian (), Moreira () – Cahuzac (), Sangaré () – Jean () puis Mubele (80eme), Manu Garcia () puis Durmaz (), Gradel (cap) () – Sanogo (: Goicoechea (g), Jullien, Bostock, K.Sidibé: A.Casanova