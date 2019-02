Vincent Le Goff (Lorient) rempile

These are the reported top 10 highest paid footballers in the world (including bonuses) according to Forbes 🤑 Do you think Aaron Ramsey is worth £20.8m a year? 🤔 📲⚽https://t.co/0kUniX6SeW pic.twitter.com/ezsDkBQfVN — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) 11 février 2019

Le football ne cesse de se développer financièrement au fil des années et génère par conséquent de plus en plus de revenus. Une évolution exponentielle qui engendre logiquement une impressionnante flambée des émoluments des acteurs du rectangle vert. Entre les récentes transactions du dernier mercato hivernal et les prolongations de contrats des vedettes du ballon rond, ledes footballeurs les mieux payés de la planète a subi de nombreux chamboulements. A lire aussi >> Sondage : Quel club européen a réalisé le meilleur mercato hivernal ? Dans ce contexte, le média britannique BBC a publié cette semaine le classement des plus gros revenus de la planète foot. Un palmarès établi en prenant en compte les salaires bruts, les primes et les revenus publicitaires pour la saison en cours. Sans grande surprise, c’est le capitaine blaugrana,, qui trône désormais sur le panthéon des footballeurs les mieux payés avec 65 millions d’euro bruts par saison. Une somme astronomique qui place la super star du FC Barcelone loin devant la concurrence. Derrière lui, il sent toutefois le souffle du fantasque brésilien du PSG,(56 millions d’euros) tandis que son éternel rival,, complète le podium avec une rémunération de 47 millions par exercice chez la. A lire aussi >> Cristiano Ronaldo : ses cinq records incroyables depuis son arrivée en Italie ! Il convient de noter également qu’à la surprise générale c’est le milieu de terrain gallois d'Arsenal,, qui occupe désormais la 5e marche du classement avec une rémunération de 20,8 millions par exercice, juste derrière son illustre compatriote du Real Madrid,, qui émerge à 21,7 millions d’euros annuels au sein de la "Casa Blanca". Le Gunner, en fin de contrat avecen juin prochain et qui a signé récemment un contrat en or le liant à la Juve à partir de l'été prochain , n’a visiblement pas opté pour la « Vieille Dame » pour le simple plaisir de poser ses valises en terre italienne.– 1.– ARG– FC Barcelone–– 2.– BRE– Paris Saint-Germain –– 3.– POR – Juventus Turin –– 4.– WAL – Real Madrid –– 5.– WAL – Arsenal/Juventus –– 6.– BRE – Shanghai SIPG FC (Chine)–– 7.– FRA – Manchester United –– 8.– ANG – D.C. United (États Unis) –– 9.– URU – FC Barcelone –– 10.– ARG – Manchester City –